BEKJAREV 70-TIH GODINA REKAO SVOJE PRVO RADIJSKO DOBAR DAN: Jednu stvar mu mnogi godinama nisu OPROSTILI

Ivan Bekjarev umro je danas u Beogradu, a glas poznatog glumca svakodnevno je ulazio u domove Beograđana davnih 70-tih godina preko radija Studio B.

- Radio Studio B otvorili smo onda kada se o kulturi više vodilo računa i nije slučajno što sam izabrao da baš tamo kažem svoje prvo "dobar dan" u radijskom programu. Kolegijum Studija B tada su činili ozbiljni ljudi iz Borbe, Večernjih Novosti, među kojima je bio i najzaslužniji čovek za nastanak Studija B, Dragan Marković. Na tom projektu su radili još i Dragan Marković iz Borbe, predsednik grada Branko Pešić, potpredsednik grada Živorad Kovačević, a Slobodan Glumac je bio glavni urednik - prisetio se Bekjarev jednom prilikom.

foto: Damir Dervišagić

- Dragan Marković je predložio da bi radio Studio B mogao da poradi na brzini, kako bi ličio na tadašnji čuveni radio Luksemburg. Dogovorili smo se da spikerski govor modifikujemo, da govorimo brzo, kako bismo se razlikovali od spikerskog govora radio Beograda. Da se vodi računa o dikciji, akcentuaciji i bilo je bitno da glas spikera bude lep. Tako da nije slučajnost što su velikani srpskog glumišta kakvi su Ljerka Draženović, Zlata Numenagić i pokojni Zoran Milosavljević, bili jedni od voditelja - pričao je Bekjarev.

- Koliko je to bilo ozbiljno najbolji su primer špice i džinglovi koje su pravili naši najbolji kompozitori Zoran Simjanović, Kornelije Bata Kovač i Zoran Hristić. Rezultat je stigao brzo, i za tri meseca potukli smo slušanost svih drugih radio stanica - govorio je glumac

Ivan Bekjarev je na radiju Studio B radio osam meseci i 70-te godine učesnik je prvog radijskog transfera. Tada je prešao na radio Beograd 202.

- Mnogi mi to do dana današnjeg nisu oprostili. Postoje dva razloga zašto sam se na to odlučio. Prvi je glumački, jer u tom trenutku radio Studio B nema igrani program, a kako sam ja po vokaciji glumac, to je značilo da ne bih bio prisutan u serijama i TV dramama. A drugi razlog je taj što sam na Studiju B radio u smenama, ostavljajući iza sebe dosta urađenih intervjua. Međutim, želeo sam da imam svoju autorsku emisiju u kojoj bih propagirao kulturu, i sve sam to dobio na radio Beogradu 202 - objašnjavao je Bekjarev.

Autor emisije "Mislim na vas, mislite na mene" na radio Beogradu 202 bio je pune tri godine, ali ipak isticao je da je voditeljski posao prekinuo svesno.

- Voditelj Ivan Bekjarev pretio je da uništi glumca Ivana Bekjareva, tako da sam rešio da svoje radijsko voditeljstvo prekinem i posvetim se glumi - zaključio je tada.

foto: Damir Dervišagić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Blic

Kurir