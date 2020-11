NIJE NAS POSLUŠAO DA NE IDE U LESKOVAC! Karasi za Kurir o poslednjem razgovoru s Bekjarevim: Verovao je da će pobediti koronu

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Stanislav Karasi od igračkih dana družio se sa Ivanom Bekjarevim. Njihovo prijateljstvo trajalo je decenijama, a ono što ih je povezivalo bila je ljubav prema voljenom klubu Crvenoj zvezdi. Zajedno su gledali fudbalske i košarkaške utakmice.

- Dugo smo se družili Ivan i ja, više decenija. Kada je počeo da vodi emisiju na radiju Studija B, Cole Janković i ja smo mu bili redovni gosti. Bilo je to lepo sportsko druženje, sa raznim šaljivim pričicama. Posle toga smo postali baš dobri prijatelji - sa setom u glasu priča za Kurir Stanislav Karasi i nastavlja:

- Pored fudbala, voleo je košarku, kao i ja. Često smo išli zajedno na utakmice. Gledali smo sve mečeve do pojave ove korone, kada su zatvorili dvorane. Poslednji put kad smo se videli, rekao je da ide u Leskovac, imao je neke predstave. Rekoh mu, ne samo ja već i celo naše društvo, da ne ide tamo jer je baš na jugu buktala korona. Međutim, otišao je dole i zaglavio... Nije hteo da nas posluša. Nažalost, desilo se to čemu se nismo nadali.

foto: Saša Pavlić

Stanislav Karasi kaže za Kurir da je Ivan Bekjarev bio vedrog duha i u bolnici, jer su se skoro svakodnevno čuli putem telefona.

- Razgovarali smo telefonom dok se lečio. Šalio se i tada, za koronu je rekao da je to za njega mačji kašalj i da će on vrlo brzo da izađe iz bolnice. Pred utakmicu košarkaša sa Splitom video sam se sa Nebojšom Čovićem. Njih dvojica su bili mnogo dobri i tada mi je Nebojša rekao da Ivan nije dobro i da se nalazi u baš teškoj situaciji. I onda... to se desilo... Strašno je kad izgubiš prijatelja, duhovitog, pametnog čoveka, uvek spremnog na šalu i druženje.

foto: Nebojša Mandić

Stanislav Karasi opisao je Ivana Bekjareva kao iskrenog zvezdaša, koji je živeo za klub i uvek tražio ono najbolje.

- Jedan je od retkih koji je bio zaljubljenik u sve sportove u kojima je igrala Crvena zvezda. Toliko je bio emotivan i vatren, uvek nezadovoljan rezultatom i igrom. Često je znao da nagazi i uprave klubova kako bi bilo boljih rezultata. Sećam se kada smo Ivan i ja bili zamenici predsednika skupštine fudbalskog kluba da je celog sebe davao da pomogne Zvezdi. Eto, takav je bio naš Ivan i po tome zvezdaši treba da ga pamte - istakao je Stanislav Karasi.

Kurir/ A. R., foto: Dado Đilas i Nebošja Madnić

