GODINAMA NIJE PRIČAO SA MAJKOM! Holivudski glumac konačno joj sve oprostio pošto ga je ovako javno OSRAMOTILA!

Američki glumac Metju Mekonahi (51) i njegova majka Kej (88) su dali prvi zajednički intervju nakon što su godinama bili u svađi i nakon što je holivudski šmeker objavio memoare pod nazivom "Greenlights".

Naime, odnos između majke i slavnog sina je u poslednjih nekoliko godina bio veoma loš, a o svom pomirenju su govorili u podkastu koji vodi supruga Vila Smita, Džejda Pinket Smit, pod nazivom "Red Table Talk" koji se emituje na Fejbuku.

Oskarovac se pre nekoliko godina naljutio na majku, jer je medijima otkrila privatne detalje iz njihovog života, pustila je televizijske ekipe u kuću u kojoj je odrastao i otkrila na kom mestu je prvi put spavao sa nekom devojkom. Metju je rekao da joj je vremenom oprostio, ali da ga je dosta osramotila tada, međutim njihov odnos je sada znatno bolji pa za veme pandemije korona virusa žive zajedno.

- Bilo je teško osam godina, ali prošlo je i sad smo na drugoj strani. Sve je dobro - rekao je Metju koji kaže da su sada u dobrim odnosima.

- Razgovarao bih sa njom i nekoliko dana kasnije bismo završili u novinama. Rekao sam joj da ne priča to, da je to između nas. Postala je drugačija osoba. Ali, niko nije savršen... Oprostio sam joj, nije njena krivica. Samo sam morao da postavim neke granice i bilo je to napornih osam godina u našem odnosu - zaključio je Mekonahi.

Ipak, sve se završilo dobro i kada je glumac kasnije postao prava holivudska zvezda, bilo mu je svejedno da li će se pojaviti u medijima, pa je majci dao "dozvolu" da radi šta želi.- Šta god želiš, evo ti kamere. I bila je sjajna. Ume da kaže i napravi neverovatne stvari - sada ovako priča o mami Metju Mekonahi.

Kej i Metjuov otac Džejms su se venčavali 3 puta, dok su se razveli 2 puta, a Džejms je preminuo 1992. godine u 64. godini života dok je imao seks sa Kej, što je Metju napisao u memoarima.

- Uvek je govorio meni i mojoj braći: "Momci, kada odem, dogodiće se to kada budem vodio ljubav sa vašom majkom". I tako je i bilo. Doživeo je srčani udar kada je dostigao vrhunac.

