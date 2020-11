SVI SMO SE KORONOM ZARAZILI U KOLIMA: Glumica Suzana Petričević o PAKLU koji prolazi zbog virusa, ove simptome je PRVO osetila

Srpska glumica Suzana Petričević koja je pozitivna na korona virus, otkrila je da se u automobilu zarazila opasnim virusom.

Suzana je govorila o svom trenutnom zdravstvenom stanju i borbi sa Kovidom-19.

- Sada sam dobro, ovih dana non-stop kuckam u drvo što kažu. Prošle su te temperaturčine kako sam ih nazvala i jedan težak grip. Jako sam tužna, juče sam oplakala odlazak kolege Bekjareva smatram to nepravdom, toliko sam verovala da će se oporaviti. Mi smo svi u kontaktu, glumci koji smo se razboleli. Glas mi jos uvek nije okej, nemam kondicije i nisam jos fit, biće bolje nadam se.

foto: Printsccreen/Prva TV

Glumica je otkrila i da zna kako se zarazila.

- Tačno znam kako sam se zarazila, iako je to nezahvalno. Bila sam u automobilu više od dva sata, taj mali prostor, imali smo maske, ali svi mi iz tog automobila smo zaraženi. Ne postoji drugi trenutak koji bih mogla da navedem, a da se nisam pridržavala mere, jer apsolutno poštujem sve - rekla je Suzana u Jutru na Prvoj TV.

- Eto mogu da preporučim da izbegavate male prostore, jer koji god da je virus ako ste 2,3 sata na tako malom prostoru ne možete, a da se ne zarazite, ni jedna maska vam tu ne može pomoći. Niko od nas čak nije ni kašljao, a kamoli bio bolestan ili da je znao da je bolestan.

Petričevićeva je otkrila koje je prve simptome osetila.

- Prvo su me pekle oči, umor zbog kog sam se jedva popela uz stepenice i to je najavljivalo da nije nešto u redu. Šestog dana sam dobila malu temperaturu oko 37, a već od devetog sam imala ozbiljnu groznicu i do 39 temperaturu. Ja sam 2016. imala ozbiljan grip on se tada jeste završio upalom pluća i dva meseca sam se borila. Na svu sreću sada se nije završilo upalom pluća. Nema pravila što se tiče teparije, to uzimam sve po protokolu i to samo lekare treba da slušate.

foto: Printsccreen/Prva TV

