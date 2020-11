ZANEMEO OD BOLA! Potresan oproštaj Voje Brajovića: Ivan je žrtva kovida i svoje posvećenosti profesiji!

Voja Brajović i dalje s nevericom prihvata vest da je u ponedeljak uveče od posledica koronavirusa u 75. godini preminuo njegov dragi kolega Ivan Bekjarev.

Za Kurir, pomalo nevoljno, ipak je podelio sećanje na partnera iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta i čuvene serije "Otpisani".

- Pravo da vam kažem, nisam raspoložen uopšte za priču. Toliko me te stvari zbunjuju. Hajde da okrenem na malo optimistički pogled - nadam se da će mlada generacija imati isto tako veliki broj uspešnih i voljenih ljudi radeći svoju profesiju i umetnost. Niste ni svesni koliko je bio prisutan Ivan Bekjarev, jedan od najprisutnijih glumaca - kaže Brajović.

foto: Starsport©

Voja smatra da su ga ubile gluma i korona. - Svi moramo da odemo i to je nekako prirodan proces, ali on je žrtva kovida i svoje posvećenosti profesiji. Mi glumci radimo i živimo da bismo radili svoj posao. Nas raduje uspeh, ali nas raduje to što radimo. Radujemo se da li ćemo dobiti neku novu ulogu, u nekoj novoj predstavi ili novom filmu, seriji. Naravno, što čovek više radi - više se tome i raduje, više je bogat, pošto kod nas ne postoji ta mogućnost. Ako obogaćujemo druge - to je takođe smisao - konstatuje veliki glumac.

foto: Vladimir Šporčić

Na inicijativu Svetlane Bojković, kako saznajemo, a na predlog Udruženja dramskih umetnika, upućen je zahtev da Ivan Bekjarev bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novog groblju u Beogradu.

- Ivan je dobio Oktobarsku nagradu i postoji davna odluka u Skupštini grada, jer je najlogičnije da oni koji su dobili najviše priznanje grada budu sahranjeni u Aleji velikana. Znate, Oktobarska nagrada nekada je bila najznačajnija nagrada u našem društvu i ovom okruženju. Oktobarska nagrada se davala za konkretno delo koje je umetnik uradio i on je dobio 1994. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu za ulogu Pankracija u predstavi "Trgovci". On je za svoje delo zaslužio da bude sahranjen u Aleji velikana - zaključio je Brajović.

Komemorativni skup Ivanu Bekjarevu biće održan u Jugoslovenskom dramskom pozorištu kada se steknu uslovi zbog epidemiološke situacije, a datum sahrane nije bio poznat do zaključenja broja.

Partneri u čuvenoj seriji "Otpisani" su bolna tema Ivan Bekjarev najveću popularnost stekao je tumačenjem likova uloga Stevana Kurčubića u "Boljem životu" i Boška Despotovića u "Srećnim ljudima". Pokojni glumac bio je deo čuvenih "Otpisanih", gde je uz Voju, Dragana Nikolića i Zlatu Petković odigrao sjajno Caneta Kurblu. - "Otpisani" su bolna tema - kratko je rekao Brajović.

