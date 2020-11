ODBIO SAM DA SVIRAM JOCI AMSTERDAMU IAKO JE DAVAO VELIKI BAKŠIŠ: Vukašin Brajić o smrti oca, koroni i povratku na muzičku scenu!

Konobar mi je rekao da je kontroverzni biznismen prethodne nedelje muzici ostavio 10.000 evra i da samo traži da mu se odsvira jedna pesma Dina Merlina, ali sam to odbio iako sam nastupao za 20 evra

Vukašin Brajić posle dve godine nakon poslednjeg izdanja vraća se na muzičku scenu.

On će publici uskoro predstaviti nove pesme pod umetničkim imenom Rockin Hood, a za Kurir otkriva šta je radio tokom pauze i priseća se svojih početaka, kad je za veče svirao za samo 20 evra.

Kako je na vas korona uticala i sve ovo što se dešava?

- Dobro se nosim s tim, iako je ovo zaista teška godina. Kad je definitivno proglašena pandemija, to se odrazilo na berzu i mnoge druge stvari i meni je veliki broj kriptovaluta propao, što je moj primarni vid zarade u ovom periodu. To se, srećom, oporavilo. Ali finansijski svi smo pukli. Posebno mi muzičari. I naša zemlja i, u krajnjem slučaju, ceo svet. Imao sam i tu nesreću da mi je tata preminuo pred kraj tog prvog pika... Noć pre prve od tri svirke, koliko ih je bilo u onoj pauzi kad smo bili pušteni sa lanca. Tako da sam sad malo povučen od svega, ali radim na pesmama.

Vraćate se posle pauze muzici. Da li pravite zaokret?

- Ne pravim zaokret. Moj muzički pravac najbolje je opisao Voja Aralica. On je rekao da sam ja pank-pop pevač i da pri tome treba da ostanem. Emotivni tekstovi i tvrd zvuk. Stvar je u tome što su moje svirke prenaglašene, estetika mi je drugačija za ove prostore, jer su mi uzori sa Zapada - nastupam u trojci, ja sviram gitaru i pevam, imam basistu i bubnjara. Mislim da imam širok spektar emocija u vokalu i ekspresiji. Ne pravim nikakav kompromis u smislu muzike, ali sam možda više sazreo, da više ne moram da branim svoj izbor ili definišem žanr. To je po principu ko hoće da sluša - sluša, ko neće - ne mora.

Da li ima smisla u eri Jutjuba praviti album?

- Znate kako, svi su mi govorili snimi singl, singl, singl, ali ja imam visoke standarde po pitanju produkcije. Mene svaka pesma košta veoma mnogo para, a dobijem kao povrat, s obzirom na količinu emitovanja, dva odsto od toga nazad. Tako da meni singlovi nisu doneli ništa spektakularno. Živim od nastupa. Bar sam živeo dok je imalo smisla nastupati. Sad, uz ove mere, to je obesmišljeno. Iz tog razloga u singlovima više ne vidim smisao, želim da izbacim album pod imenom "Rockin Hood" jer mislim da ulazim u neku drugu eru. Aluzija na Robina Huda je jasna, a Rockin Hood je neko ko krade kulturu i daje siromašnima.

A album? Hoćete li izvoditi najveće hitove?

- Ne, biće samo autorske stvari pošto je "Rockin Hood" drugačija persona od mene. Moram malo ljudima da dočaram da je umetnost samo deo mene. Uvek mi je bilo rogobatno to Vukašin Brajić. To mi je ime. To sam ja. Sa svim mukama i zadovoljstvima koja ovaj svet nosi. Sada mislim da je Vukašin, govoreći o stejdž personi, a ne o sebi u trećem licu, dao svoj maksimum i da je pustio da ga kaver preuzme. Iz tog razloga stvaram Rockin Hooda, koji će svirati autorske stvari, a kaver (obrade) ostaje Vukašinu Brajiću.

Više od deset godina svirate po klubovima. Za narodnjake se vezuju žestoki momci... Ima li toga u rokenrolu?

- Nema. Ja za skoro dvadeset godina bavljenja ovim poslom nisam video tuču na svirci, niti imao incident sa nekim od gostiju. Bilo je momenata kada se na svirci nađe neko kome ne bi bio problem da napravi problem. Ali svirka, repertoar i atmosfera su takvi da ne vode ka tome. Pre mog pojavljivanja u "Operaciji Trijumf"svirao sam u duetu koji se zvao Ausonia duo. Nas dvojica smo svirali za po 20 evra. Jedan restoran je bio u pitanju, u kom se inače nisu skupljale kriminalne glave. Ipak, to veče se sa nekom ekipom tu našao Joca Amsterdam. Konobar nam je prilazio više puta da traži da mu sviramo jednu pesmu. Odbio sam! Dolazi konobar opet i kaže da je Joca muzici prošle nedelje ostavio 10.000 evra. Rekao je da ne pita koliko košta i samo je tražio da se pesma odsvira, a bila je neka pesma Dina Merlina. Dečko sa kojim sviram se čudio što takvu ponudu nisam prihvatio jer je ta pesma nešto što bukvalno svi znaju. Ja mu kažem da tu pesmu možemo da odsviramo, ali da sledeću nećemo moći. Zato nikad nisam želeo da dođem u situaciju da se kaže da sam znao da uzmem pare, ali da ne znam da sviram. Ja volim osećaj da sviram koncert. I bakšiš mi taj osećaj kvari. Ako znam pesmu koju neko traži, sviram je džabe, kad za nju bude vreme u repertoaru.

Snovi i planovi Želim da napravi svoj rok-bar Nastupali ste dugo godina u jednom klubu i bili zvezda subotom uveče, kakvi su vam planovi za povratak na scenu? - Vodio sam taj klub i kao menadžer. Imao sam dobar tim sa kojim sam radio i taj klub smo izgradili ne od nule, nego iz minusa. Digitalnim marketingom se bavim od 2008. godine. Znao sam kako narod razmišlja, a posebno kako razmišlja rok grupacija, i deviza mi je bila rokenrol je new fancy. Želja mi je da sad izgradim nešto svoje, nešto što će biti po svetskim standardima muzičkog bara sa velikim spektrom odlične muzike i malim izborom odlične hrane. Bina mora da bude non-stop opremljena za svirke. Poenta je u tome da samo mesto pruži osećaj da pripadate, a onda muzika tu dođe kao ona zvezda na vrhu jelke.

