PORUKA PORODICE IVANA BEKJAREVA: Svakom od nas poklonio si deo sebe, koji će biti sa nama i koji ćemo zauvek čuvati i voleti!

Glumac Ivan Bekjarev biće ispraćen sutra na Novom groblju u Beogradu. Povodom njegove smrti oglasili su se mnogi prijatelji i kolege, a juče potresnom čituljom i njegova porodica.

- Svakom od nas poklonio si deo sebe, koji će biti sa nama i koji ćemo zauvek čuvati i voleti - stoji u tekstu. Ivan Bekjarev bio je više od 40 godina u braku sa suprugom Mikicom, a iza sebe je ostavio i sina Vanju.

foto: Kurir

Od dragog kolege oprostio se i hrvatski glumac Stipe Kostanić. Bekjarev mu je bio profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu. Kostanić je na Fejsbuku opisao njihov poslednji susret prošle godine u Zagrebu, kad je njegov učitelj glume snimao seriju "Novine".

foto: Marina Lopičić

- Te tople jesenje večeri odjednom sam opet bio njegov student. Nisu bile lude devedesete, ni dvehiljadite, a pred nama je bilo bolje vreme - napisao je glumac. Kostanić podseća da je njegov profesor uvek bio svoj, bez dlake na jeziku, zaljubljenik u glumu, život, seksualnost, pozorište: - Nije propuštao nijednu priliku, ni u glumi ni u životu, uvek od akcije, on je stizao na sve, od tezge, snimanja, predavanja, do studentskih druženja. Hrvatski glumac se nakon studija vratio u Zagreb, gde i dalje živi. U Beograd je dolazio samo na gostovanja. - On i njegova supruga Mikica su bili na svakom. Do kraja je pratio karijere svojih studenata, držao je do nas jednako kao i dok nam je bio profesor - rekao je Kostanić. Podsetimo se, glumci koji su izašli iz klase Ivana Bekjareva su Marijana Mićić, Marko Gvero, Iva Štrljić, Saša Joksimović, kao i mnogi drugi.

Kurir, foto: Damir Dervišagić

Kurir