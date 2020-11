GODINAMA SAM BILA U AGONIJI, DOKTORI SU MI DAVALI POGREŠNU DIJAGNOZU! Manekenka imala tešku operaciju, objavila slike iz BOLNICE

Bivša Mis univerzuma, Olivija Kulpo na svom Instagram profilu otkrila je da je imala tešku operaciju te je objavila fotografiju iz bolnice.

Ona je fotografiju na kojoj leži u krevetu s bolnim izrazom na licu. Pojasnila je da je operisala endometriozu i svojom objavom upozorila žene od opasnosti te bolesti.

"Juče sam operisana zbog endometrioze. Nije ovo baš glamurozan post, ali osećala sam da to treba da podelim kako bih podigla svest o ovoj bolesti u javnosti". započela je Olivia te objasnila o kakvoj bolesti se radi.

"Endometrioza je stanje u kojem tkivo iz sluznice maternice odluči da raste u drugim slučajnim delovima vašeg tela, uzrokujući bol. To može ometati plodnost i celokupno zdravlje, te iskreno utiče i na to kako se čovek oseća. Povrh svega, neverovatno je bolno, a gotovo ju je nemoguće videti ultrazvukom (osim ako na jajnicima nemate endometriome – to sam imala). Godinama sam bila u agoniji kada dobijem periodu i nebrojeno puta su mi doktori davali pogrešnu dijagnozu", napisala je 28-godišnja manekenka.

