EKIPA IZ SERIJE LUD, ZBUNJEN, NORMALAN SE OPROSTILA O ČUVENOG IZETA: Bio mi je kao OTAC, tako sam ga i zvao

Mustafa Nadarević preminuo je u 77. godini u Zagrebu, a poslednjih meseci borio se sa karcinomom pluća.

Senad Bašić istakao je da mu je Mustafa bio kao otac.

"On mi je bio otac, zvao sam ga tajo. I samo sam nekako sebi rekao "Ode tajo". Al eto ja mislim da je to takav gubitak za našu branšu u ceo region da će se to zaista teško nadoknaditi i proći će puno vremena dok se rodi neko tako talentovan i tako posvećen ovoj našoj umetnosti", istaknuo je glumac.

Milan Štrljić prisetio se njihove saradnje.

"Ja sad govorim kao Splićanin, Split je izgubio velikog glumca jer je Mujo ostavio u to nekoj kamenoj memoriji grada jako dubok trag. On je jednostavno tamo pripadao kao što je pripadao i Sarajevu kao što uostalom pripada Zagrebu - svojim Glembajevima", rekao je Šrljić.

Mladi glumac Tarik Džinić koji je u seriji "Lud zbunjen, normalan" glumio Džebru, unuka Mustafi Nadareviću, potrešen je vešću o odlasku glumačkog velikana.

"Ne znam šta bih rekao u ovom trenutku... Prije nekih sat sam čuo vijest o Mustafinoj smrti, to je zaista ogroman gubitak. U ovom trenutku mogu samo reći da sam sretan jer sam imao čast da glumim pored takvog velikana, a i sretan sam što sam ga upoznao kao čovjeka", rekao je Đinić.

