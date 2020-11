GODINAMA JE BIO KIVAN NA OSTALE ČLANOVE GRUPE: Stiven Tajler dugo nije mogao da veruje šta su mu priredili, ali im je sad ZAHVALAN

Stiven Tajler, frontmen grupe "Aerosmith" i otac popularne glumice Liv Tajler, godinama je bio ljut na kolege iz benda zbog toga što su ga poslali na lečenje od poroka.

Pevač je istakao da je njihov život sedamdesetih bio buran.

foto: Profimedia

"Od 1972. do 1979. nismo bili baš nužno van sebe, ali je bilo lepo. Posle nam baš nije bilo dobro", prisetio se jednom prilikom.

"Tada nije bilo rehabilitacije. Bilo je institucija, a u jednoj sam i sam završio 1984. pa posle i 1986. godine. Nisam mogao da pojmim to. Rane ’80. su bile stravične, iz kandži droge suštinski nije imalo kuda, a ja sam bio prvi na tapetu... Jednom, 1988, menadžment i bend su me savetovali da se ja kao pevač "iščupam" i da će svi naši problemi da nestanu. Nisam mogao da verujem šta se dešava. Otišao sam, sabrao se, ali sam godinama bio ljut na njih. Znate, dok sam ja faktički bolovao, oni su bili na odmoru. Ipak, danas, zahvalan sam im na tome. Svima "dođem" po jedno veliko "hvala" za to što sam zaista trezan", dodao je Stiven.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/HauteLiving

Kurir