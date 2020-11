GLUMICA OTKRILA U KAKVOM JE ODNOSU SA BIKOVIĆEM NAKON RASKIDA! Anja Alač nikad iskrenija: Ne tangira me šta ljudi PRIČAJU

Glumica Anja Alač sve više je u zastupljena u javnosti zbog novih uloga, a pre nekoliko godina u medije je procurila i informacija da je bila u emotivnoj vezi sa kolegom Milošem Bikovićem.

Njih dvoje su zajedno studirali, i bili su zajedno pre 10 godina, ali se spekulisalo da su vezu bili obnovili 2015. godine, ali na kratko.

Ona je sada otkrila u kakvom su odnosu njih dvoje.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Sa Milošem sam u super odnosima, kao i sa svima - poručila je kratko lepa glumica te dodala da ne obraća previše pažnju na ono što se piše u medijima o njenom privatnom životu:

- To me ne tangira, jer je to deo ovog posla i prirodno je, zato što si u žiži javnosti, da ljudi prosto budu upućeni i u taj moj segment života.

Inače, Anja je bila i u vezi sa glumcem Radovanom Vujović, ali i ta veza se završila raskidom.

foto: Nemanja Nikolić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Blic

Kurir