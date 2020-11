IZA MUSTAFE NADAREVIĆA OSTAJE PRAZNINA, ALI, SREĆOM, I VELIKO DELO! Holivudskom glumcu bio je mentor, a ovo je njegova poruka!

Nema još uvek datuma sahrane Mustafe Nadarevića, ali se potresnom porukom od kolege oprostio holivudski glumac Goran Višnjić.

On je sa Nadarevićem igrao i u pozorištu i u nekoliko filmova i smatra da je najviše uticao na njegovu karijeru.

- Mentor. To je meni bio Mujki. Kad su svi rekli: "Nemoj to, naškodiće ti karijeri", Mujki bi bio: "Ma ne! Odjebi ih! Budi hrabar! Radi to i uradi onako sjajno, do kraja! Pokaži im, ko ih j*be." A toga svega se držao i sam... Uvek hrabar, i uvek u glavu - napisao je Višnjić na svom Instagramu.

Glumac koji trenutno živi u Engleskoj, a slavu je stekao u seriji "ER", osvrnuo se i na njihov zajednički rad.

- "Hamlet", "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja", "Duga mračna noć"... Pa to je moja cela karijera, 20 godina... I svaki važan veliki projekt bio je tu, i uvek spreman da pomogne, i uvek spreman da da sve od sebe, izbori se za honorare mlađih kolega i da ne dozvoli da ih gaze direktori drame, da podeli svoje znanje, predloži, a da se ne nameće. Nadam se samo da sam mu zahvalio na svemu toliko puta da sam nekad bio i dosadan, a njemu bi uvek bilo neugodno. "Ma daj, Gorane, preteruješ", rekao bi... E moj Mujki, u tome nisam preterao, nikad, zaslužio si svaku reč hvale i zahvale... Falićeš strašno puno, stari moj, veliku si prazninu ostavio, ali srećom, i veliko delo - poručio je Višnjić.

Mustafa Nadarević preminuo je u nedelju u 78. godini posle duge i teške bolesti. Između ostalog, igrao je u filmovima "Otac na službenom putu", "Već viđeno", "Ničija zemlja", "Duga mračna noć" i "Nafaka". Živeo je i radio u mnogim gradovima bivše Jugoslavije, a najveći deo života proveo je u Zagrebu. Mustafa će po sopstvenoj želji biti sahranjen u krugu porodice.

