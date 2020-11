SAŠA JOKSIMOVIĆ SE JAVNO OBRATIO SUPRUZI NEVENI! Glumac sve ostavio bez reči: Ne volim kad nismo zajedno, tad mi treba PSIHIJATAR!

Glumac Saša Joksimović u braku je deset godina sa suprugom Neveno, a sada joj se obratio emotivnim rečima.

Naime, on je objavio fotografiju na svom Instagram profilu, pa je napisao:

"Volim te tvoje pravilne crte lica, tu simetriju, tu perfektnost, pa i te svetlucave zezalice na tvojoj kosi. Volim kad se ujutru prvi probudim pored simetrije, a ti topla ko termos. Ustanem lagano i skuvam ti kafu, pa te budim jer se ohladila, onako kako ti voliš. Volim sve tvoje... Ne volim kad nismo zajedno, tad mi treba psihijatar... Volim kad gledamo seriju pa dve sezone u cugu. Ne volim što te toliko volim. Kad sam sam boli me glava, kad si tu sve to prođe... Volim te", napisao je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

Kurir