LUKA RACO POKAZAO NOVU DEVOJKU, PA PROGOVORIO O VENČANJU! Već živimo zajedno, poznajemo se 10 godina: A evo šta kaže ona! FOTO

Glumac Luka Raco vešto je krio privatni život od očiju javnosti, a sada je napravio izuzeta i predstavio svoju izabranicu Vanju Marković.

On je sada progovorio o njihovom prvom sastanku, čime ga je Vanja privukla i da li uskoro planiraju venčanje.

Na pitanje koliko je dugo poznavao svoju sadašnju devojku pre nego što su započeli vezu, on je odgovorio:

"Oko desetak godina, ali reč je o poznanstvu putem društvenih mreža. Svojevremeno smo nakratko stupili i u komunikaciju, ali na tome se sve završilo. Ona je u međuvremenu otputovala u Milano gde je završavala master studije arhitekture i tek nedavno, nekoliko meseci po njenom povratku, počeli smo ponovo da se dopisujemo, a potom smo izašli i na kafu. Već na početku razgovora osetili smo da smo jedno za drugo. Ni sanjali nismo da će se sve tako ubrzano odvijati. Ni sa kim do sada nisam imao ništa slično. Sve mi je to novo, ali prepustio sam se i uživam u trenutku, što je slučaj i kod nje", kaže glumac.

Kako je rekao, ona ga je privukla svojom posebnošću što ranije nije osetio kod drugih devojaka.

"Kod nje me je privukao X-faktor, nešto što se ne može rečima opisati. Nakon prvog sastanka imao sam neodoljivu želju ponovo da je vidim, što mi se ranije, s drugim devojkama, nije događalo. To je jedan od razloga zašto nijednu prethodnu vezu nisam želeo da nastavim i borim se za nju. Sve bude super, dogovorimo se da odemo na sastanak, ali čim se sutradan probudim, prestajem da razmišljam o toj osobi. Sada je to potpuno drugačije, moje misli su stalno s Vanjom", priča Luka.

On je istakao da se gotovo ne razdvajaju, a potom se dotakli i venčanja.

"S obzirom na to da smo stalno ili kod mene ili kod nje, čini se kao da već živimo pod istim krovom", rekao je Raco, dok je njegova devojka otkrila kako gleda na njegove želje da se uskoro oženi i dobije dete:

"Zašto da ne i ja sam porodičan tip. Kroz dva meseca napuniću 27 godina, što nije malo. Mislim da je u ovim godinama glupo započinjati vezu sa osobom s kojom se ne vidite u braku. To je prirodan sled, pa videćemo kada dođe vreme za to", rekla je Markovićeva.

