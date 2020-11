UOPŠTE MU NIJE BILO DOBRO, DECA GA GRDE! Žena Irfana Mensura progovorila o teškim trenucima, pa otkrila u kakvom je sada stanju

Glumica i supruga Irfana Mensura, Srna Lango sa korona virusom se bori na više frontova.

Naime, od kako je pre osam meseci počela pandemija, Srna je morala da se suoči sa zatvaranjem svoje škole glume.

"Otkazala sam glumačku školu jer nisam mogla da se prihvatim da budem odgovorna za zdravlje svih polaznika, a otkazano je i mnogo predstava u kojima sam igrala, pa sam dugo patila i bila očajna. Sanjala sam miris pozorišta. Međutim, onda mi se učinilo da je ovo možda odličan trenutak da se vratim na televiziju i smislila sam dobar koncept. Sad samo da objasnim televizijama da me žele, i to je to", rekla je ona.

Sa još težom borbom se susrela, kada su saznali da je Irfan zaražen korona virusom:

"Divni Irfan je sada dobro, hvala Bogu. Međutim, u prvom trenutku nije bilo dobro uopšte. On je mislio da će korona da sačeka njegove planove, mislio je da može prvo premijera predstave pa onda virus, ali korona nije htela da čeka. Srećom, primljen je u KBC Bežanijska kosa na vreme i lekari i svo medicinsko osoblje su predivno brinuli o njemu. Za moj ukus malo prebrzo priča o povratku na posao, ali tu su deca da ga za to grde", ispričala je glumica u emisiji „Kec na jedanaest" na K1.

