NELE KARAJLIĆ SE OPROSTIO OD ČUVENOG MARADONE Prisetio se susreta sa njim: Iz njega je izbijala svetlost, a evo o čemu su PRIČALI

Nakon vesti o smrti čuvenog Dijega Maradone, javnost je ostala u šoku, a Nele Karajlić se na svom Fejsbuk profilu emotivnim rečima oprostio od njega.

"Maradona, negde na sred koncerta, Emir mi je prišao i šapnuo mi na uho da je u salu ušao Maradona. Madrid je te noći gorio pred nama. Vrela španska krv, i razuzdani balkanski ritam od sale, čije sam ime zaboravio, napravio je vulkan. Znoj je liptila niz zidove, a vazduh je ključao poput gejzira. U jednom trenutku osjetih dodatni zemljotres. Masa se uskovitlala, počela da peva u slavu Njegovog veličanstva kralja fudbala. Pored mene u gospodskom odelu, sa osmehom na licu stajao je Diego Armando Maradona. Imao sam prilike da vidim pregršt velikih svetskih zvezda. I onih malih, i onih velikih, ali samo oko njegove glave stajao je svetački oreol. Iz njega je izbijala svetlost. Od te svetlosti nisi mogao da skloniš pogled. Posle svirke, sedio je sa nama u svlačionici. Pričao nam je o tome kako su kao deca igrali fudbal noću, u mraku, da bi nevideći znali gde se ko nalazi i da bi loptu sluhom umeli da dodaju jedan drugome, pričao je i o siromaštvu, o nepravdi, o bolu koju nosi u sebi, pricao nam je o Če Gevari, Kastru, Markezu, Revoluciji. Pričao nam je i o onome golu kojeg je dao Diki Stojanoviću kada ga je cela Marakana nagradila aplauzom. Nas je zavolio, jer je u našoj muzici osetio isti ono sunce slobode za koju smo svi mi, "davalli kap krvi za kap Njenog mlijeka" A on je bio to Sunce slobode. Zastava poniženih i obespravljenih. Istinski bunt protiv Tiranina. Nakon te noći bilo mi je jasno da je ona ruka, kojom je spakovao loptu iza Šiltonovih ledja, zaista bila Božja. Ole ole ole ole, Diego....Diego", napisao je on.

Kurir.rs/M.M.

Kurir