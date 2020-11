VRATE ME KAD SE POGUBIM I KAD MI JE TEŠKO: Milan Marić otvorio dušu! Zahvalan je na svemu što ONI RADE!

Milana Marića krase epiteti skromnog i vaspitanog momka, a sad je progovorio o privatnosti.

Glumac je sada priznao kome uvek može da se obrati za pomoć.

foto: Nemanja Nikolić

"Podrška roditelja i prijatelja mi je potrebna. Imam mali krug ljudi koji su mi bliski i koji me vrate kada se pogubim. Da me pozovu kada mi je teško, da mi pomognu, pa i da me podrže kada mi je lepo. Ja sam rano otišao od kuće da probam da živim sam i trudim se da imam što zdraviji i normalniji odnos sa roditeljima i da ih ne opterećejem svojim problemima već da oni pokupe ono što je lepo, a za ovo drugo kroz šta prolazim to ne mora njih da opterećuje", kaže Marić i dodaje:

"Ja sam zahvalan što su bili uz mene dok sam odrastao, napravili to što sam, pružili mi sve što su mogli i imao sam bezbrižno detinjstvo."

Iako mnoge njegove kolege kao vid zarade vide reklamiranje proizvoda putem društvenih mreža, Marić smatra da je to sasvim legitimno.

"Ne osuđujem nikog. Ljudi treba da biraju put koji žele, da ne ispunjavaju tuđa očekivanja. Najbolji put je rad na sebi. Nema tog Instagrama koji može da vam pomogne da dobijete popularnost", kaže on.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir