TO SU BILE TRAUME U ŽIVOTU! DESILO SE I NAŠIM BAKAMA: Mirjana Karanović progovorila o VAŽNOJ temi! Kaže da je u OVOME SVE!

Mirjana Karanović progovorila je o sadašnjici, kao i o tome kako su žene nekada živele.

Glumica je otkrila i šta su nekada žene morale da rade u odnosu na sada.

"Sve je u balansu, nekada žene možda nisu vozile i imale karijere, ali su zato morale da se udaju, to je bilo pod obavezno i to kog im roditelji odobre, ili da imaju izuzetnu sreću da imaju liberalne roditelje. Ili ako žele da te puste da imaš život", rekla je ona u emisiji "Magazin IN", pa dodala:

"Nije bilo kotracepcije, moja baka rađala je toliko dece koja su umirala, to su traume u životu. Ne možemo ni da shvatimo koliko je današnje vreme drugačije u odnosu na vreme naših baka. Mi imamo mišiće za komplikovane stvari i imamo izbor, to je jako bitno."

