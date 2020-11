BOSILJČIĆ U POLA 6 UJUTRU IDE NA LITURGIJU U KIJEVU: Glumac priznao i šta ga je ODUŠEVILO! (FOTO)

Rad na novom projektu Ivanu Bosiljčiću i te kako prija, pa iako je na setu do duboko u noć, to ga ne sprečava da ode na liturgiju koja počinje u pola šest ujutru.

Glumac je otkrio da je oduševljen gradom Kijevom gde boravi.

"U Kijevsko-pečerskoj lavri liturgija počinje u 5.30. I to je jedna od najlepših molitvi kojima sam ikada prisustvovao. Podsetila me je na rane liturgije koje je služio patrijarh Pavle u našoj patrijaršiji, koje su počinjale u pet i na one hilandarske koje kreću već oko tri ujutru U mraku gore samo svećice i kandila i dok svet spava, neko umesto vas i za vas dan započinje molitvom", kaže Ivan koji obilazi znamenitosti grada u kojem se našao.

"U nedostajanju mog kera, malo dresiram vrapce po Kijevu", kroz osmeh je poručio uz fotografiju sa novim "kućnim ljubimcem". Ivan je otkrio i da ima snimanja noću, ali i da je oduševljen kako izgleda jesen u ovom gradu, kojim šeta čim mu se ukaže pauza.

