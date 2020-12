ZA NJOM JE UZDISALA CELA JUGA! Razočarala se, napustila SRBIJU, udala za Italijana, a evo zašto nema dece i kako danas izgleda

Tatjana Pujin, koju mnogi znaju po filmovima “Kako se kalio čelik“ i “Mi nismo anđeli“, zapaženu ulogu ostvarila je i u ostvarenju "Sulude godine", gde je glumila medicinsku sestru.

Naime, kada je započeo rat ona se preselila u Italiju, a nekoliko godina kasnije udala za političara Đulijana Červinija.

- Politička situacija u zemlji mi se nije dopala. Zadnji film koji sam radila bio je u Sarajevu, posle toga se govorkalo da će biti rata. Niko nije znao šta je to značilo, ali je posle toga stvarno izbila loša situacija. Tenkovi su izašli na ulice, a ja sam trčala u pozorište kod Branka Kockice da igram predstavu. To je za mene tada bio kraj jer mi je bilo poražavajuće da to doživim u 21. veku. Onda sam spakovala kofere i otišla u Italiju - rekla je ranije.

- Volim da živim i budem slobodna žena, zbog te slobode nisam imala dece. Kao muškarci što to mogu, ne razumem zašto to ne bi mogla ja.

Na pitanje da li je razmišljali o tome da usvoji dete, Tatjana je tada odgovorila:

- Moj suprug i ja nikada o tome nismo razgovarali. Poslednjih godina dosta naših prijatelja je usvojilo decu, te smo uvideli koliki je to problem oko papira. Ima dosta asocijacija čiji sam član i gde pomažem deci s autizmom. Tako da mi je to što pomažem nadomestilo taj nedostatak.

