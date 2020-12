OLIVER MLAKAR O TVORCU KVISKOTEKE: Lazo Goluža je bio genijalac, otac naših kvizova!

Tvorac legendarne "Kviskoteke", novinar i urednik Lazo Goluža, preminuo je juče u 85. godini, objavila je u Hrvatska radio-televizija.

Čuveni kviz emitovan je od 1979. godine i prikazivan je s uspehom 15 godina. Emisija je 2006. obnovljena na hrvatskoj televiziji Nova TV, ali nije stekla nekadašnju popularnost.

foto: Printscreen

Od Laze se opraštaju mnoge kolege, a među prvima je to učinio voditelj Tarik Filipović, koji je s njim radio kviz "Milioner".

- On je bio i veliki i drag, tata kvizova. "Kviskoteka" je obeležila generacije. Njegovi pozivi i pohvale bili su najveća potvrda da radiš sjajne stvari. Rođen je 1. januara jedne godine, na početku, a sad kraj... Ali kraj nije kraj, zbogom, dragi moj Lazo - napisao je Tarik na Instagramu.

foto: ATA Images

"Kviskotetu" je godinama vodio Oliver Mlakar, koga je šokirala vest o smrti dragog prijatelja.

- Šokiran sam, nisam očekivao to. To je veliki gubitak za nas. Svi mi u ovim godinama imamo nekakve zdravstvene probleme, ali baš da je morao otići, to mi ne ide u glavu. Neverovatan čovek, pažljiv, koji nikad ništa nije prepuštao slučaju, koji je sve stvari dva puta proveravao. Bio je strog, pravedan, jednostavno genijalac, otac naših kvizova, na čelu s "Kviskotekom" - poručio je Mlakar za 24sata.hr.

Goluža je diplomirao na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a na HRT je bio do penzionisanja. Objavio je dve knjige o "Kviskoteci", a vreme i mesto njegove sahrane još nije saopšteno.

Kurir/ Foto: Printskrin

Kurir