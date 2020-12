BANE JE GLUMČINA I MOJ ZAUVEK DOBAR DRUG: Evo kako Zorana Pavić komentariše Baneta Vidakovića! Otkrila i šta su joj rekli DOKTORI

Zorana Pavić veliki je prijatelj sa glumcem Banetom Vidakovićem, koji je pre nekoliko dana priznao krivicu i nagodio se sa sudom, nakon što je kod njega pronađena određena količina nedozvoljenih supstanci.

Zorana je otkrila da je Banetu pružila najveću podršku u tim teškim trenucima.

"Nismo se čuli danas, s obzirom na to da sam ja na snimanju. Ja Baneta jako volim, on sem što je glumčina, zauvek je moj dobar drug. Kad se to desilo, dala sam mu zdušnu podršku, jer se mora da se napravi velika razlika između dilera i nekog ko to sam konzumira, svako radi sa svojim životom šta želi dok ne ugrožava druge. To je velika razlika, ne u smislu da podržavam to, nego ako je to bio njegov izbor u tom trenutku on nikog drugog time nije ugrožavao. Jedva čekam da ga čujem, jer ga mnogo volim, jer je on toliko jedan otvoren, iskren i otvoren lik. Kad je bio gost u mojoj emisiji svojevremeno rekao je: "Ja uopšte kao javna ličnost nisam dužan da ljudima dajem primer kako da žive", ispričala je Zorana u "Premijeri".

foto: Ana Paunković

Ona se nedavno suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima zbog naglog mršavaljenja, a sada je progovorila i o tome.

"Imala sam ozbiljnih problema, završila sam čak i na infuziji. Kad god sam pričala o tome šta sam uradila, ja sam naglašvala da ne rade to jer će ugroziti svoje zdravlje. Meni je u jednom momentu jako pao imunitet, jer sam ja jako rigorozne metode primenila, da mi je jedan doktor rekao da se čudi kako sam uopšte pretekla", otkrila je pevačica.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/K.Đ.

