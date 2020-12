SAMA SEBI SAM DAVALA INJEKCIJE, NISAM DOZVOLILA DA PADNEM U DEPRESIJU Vesna Čipčić preležala koronu, a sad otkrila kako se OSEĆALA

Glumica Vesna Čipčić jedna je od poznatih ličnosti koja nije izbegla zarazu korona virusom…

Vesna Čipčić se ovih dana opravlja od bolesti, a za E-Kliniku kaže da se nije plašila, da je pre nego što je saznala da je zaražena, preventivno pila suplemente.

– Dobro sam, bolje je, mnogo bolje nego što je bilo, ali još uvek se nisam „dala u promet“ što se kaže… Da se našalimo malo… – kaže glumica i nastavlja priču kako se borila i izborila sa virusom.

– Prvo smo se svi testirali u Beogradskom dramskom pozorištu. Dobila sam negativan nalaz, a moja ćerka pozitivan. A onda smo se u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, posle tri dana svi testirali i dobila sam pozitivan nalaz. Nisam tada imala nikakve simptome. Baš ništa. A onda, dobila sam temperaturu i dva – tri dana sam imala do 37.3, nije išla više od toga. Otišla sam kod svog lekara kod koga inače idem…

– Snimila sam pluća i moj doktor Dimić je posle toga rekao da jeste reč o covid-u. Onda sam izvadila krv. Ali, evo šta je zanimljivo: jedan moj prijatelj pre mene je imao koronu i on je pitao svog prijatelja, lekara. Od njega je dobio šta je sve neophodno uraditi da bi se tačno dobio nivo bolesti. Zato sam odmah uradila D dimer, na samom početku. I, ti testovi su u tada, u početku, bili vrlo dobri, da bi kasnije, kada mi se popravilo opšte stanje, oni bili mnogo lošiji! D dimer je skočio na 1000! Tada sam morala da odem na skener. Lekar je pogledao rezultate skenera i rekao da je sve pod kontrolom, da imam mali problem na levom plućnom krilu, na ivici neznatnog. Ali, moj lekar je rekao da je to ipak upala pluća i dao mi terapiju, pa sam nastavila lečnje. Sve ukupno – bogami evo traje već mesec dana.

– Zbog povišenog D dimera dobila sam injekcije i bila sam u čudu kako ću ja to sama sebi da dajem. Prvo veče mi je dala moja prijateljica doktorka, a onda od sutradan sam se bockala kao da to ceo život radim! Rekla sam na kraju – kad ozdravim, moći ću da idem da bodem po komšiluku kome treba! Nije to ništa strašno.

– Jako je važno pishičko stanje dok ste bolesni i kada saznate da imate koronu. Ja nisam sebi dozvolila da padnem u neku depresiju, nisam se plašila, prosto sam vrlo muški odreagovala na sve to i nosila se sa koronom. Mislim se ja: nećeš ti meni korono, nego ja tebi!

– Pila sam naravno antibiotike, baš sam ih se napila pošteno, ali sam naravno uzimala i probiotike. Evo još mesec dana moram da pijem probiotike i nadam se da će se to sve iščistiti kako treba. U početku sam pila jedan antibiotik, pa onda neki drugi, više ni ne znam koji… Naravno, uzimala sam D vitamin, C vitamin i cink. Otkako se pojavila korona, popila sam više tih vitamina nego za ceo život! Možda sam zato tako lakše i prošla. Ne znam. Eto, prošlo je, gledamo se u pozorištu - rekla je ona u pomenutom intervjuu.

