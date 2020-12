STARA SAM I TAKO IZGLEDAM! Glumica u 8. deceniji ne želi ni da čuje za PLASTIČNE OPERACIJE, a evo kako komentatiše Kardašijanke

Britanska glumica i oskarovka Helen Miren (73) godinama unazad priča o tome kako joj lepota nije važna, a zbog izgleda nikada ne bi otišla "pod nož".

- Stara sam i tako izgledam. I to je sasvim u redu. Ljudi govore o gracioznom starenju, a ja nemam pojma šta to uopšte znači. Za mene je to prihvatanje onoga ko ste, šta ste i nastavljanje dalje - rekla je legendarna glumica.

Kaže da joj "fenomen Kardašijan" nije impresivan, ali misli da je "to donelo nešto dobro" - ženama je dozvoljeno da imaju zadnjicu i butine.

U intervjuu je otkrila i kako joj je jako bitna nezavisnost, a roditelji su je još od malih nogu učili kako nikada ne treba da zavisi od muškarca. Niti emotivno, niti finansijski.

- Jedna od stvari koju su me roditelji naučili, a to je za mene kao ženu vrlo važno, bilo je – moraš biti finansijski nezavisna. Uvek sam radila, baš svake godine svoje karijere radila sam najmanje dva ili tri posla. Sada sam finansijski nezavisna i sigurna, a učinila sam to sama, niko mi nije pomogao - otkrila je Helen.

Kurir.rs/I.B.

Kurir