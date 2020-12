GLUMICA NEVENA ŠARČEVIĆ DOBILA PRVU NAGRADU NA FESTIVALU U NAPULJU: Nakon priznanja sanjam kafanu! (VIDEO)

Glumica Nevena Šarčević na internacionalnom festivalu u Napulju, u Kampanji, dobila je prvu nagradu u kategoriji za najbolju glumicu u showreel formatu 2020.

Na Vesuvius inernacionalnom film festivalu takmičila se već dva meseca, prvo je bila nominovana u selekciji potom u finalu i na online proglašenju pobednika pročitali su njeno ime - Nevena Šarčević from Serbia!

- Da je normalno stanje već bih letela za Rim pa za Napulj! Jedva čekam sledeću godinu kad su rekli da će i uživo uručiti. Jako sam uzbuđena! Iskreno ništa nisam očekivala - izjavila je za Kurir glumica Nevena Šarčević.

Festival međunarodnog karaktera svake godine organizuje takmičenje u kategorijama za najbolji film, dokumentarni film, web seriju, poster, filmsku muziku, takođe, showreel za najboljeg glumca ili glumicu.

- Sanjam kafanu da proslavim sa prijateljima! Nemam mogućnosti sad da slavim, poštujem mere i sa porodicom sam proslavila ali iskreno nedostaju mi kafane da kako dolikuje proslavim na srpski način. - duhovito nam je odgovorila glumica Nevena Šarčević.

- Nisam verovala uopšte da će me nominovati a posle kad sam videla Serbia i to prva na spisku u finalu sa Čile i Kanadom, zamislila sam se. Pa reko, samo dve zemlje su ispod mene, pomislila sam, dobro je za finale, jedino može da me pobedi Kanada po nekim pravilima gradacije. Za proglašenje pobednika bili smo svi na virtuelnoj dodeli uključeni online, lepo obučeni, kao da smo tamo. Nestvarno! Uopšte nisam čula svoje ime i prezime jer stranci ne znaju lepo da ga izgovore nego sam čula Serbia. Bila sam jako uzbuđena! Po pravilima trebala sam da se uključim online na radnom engleskom i pozdravim festival, publiku, takmičare, pobednike kao i srpsku publiku.

Glumica Nevena Šarčević u govoru na engleskom jeziku rekla je: Mnogi ljudi pokušaće da sakriju vaš talenat ili vas ali on je jači, baš kao priroda, kao voda i uvek nađe svoj put.

Kaže da je napravila dobar potez zato što se prijavila sa manjim formatom jer su na taj način bile veće šanse sa drugim zemljama da izađe na pijedestal. - Na mala vrata sam ušla baš kao Alisa u zemlji čuda, posle ću ja da porastem a vrata će da se smanje!

Redakcija Kurira čestita Neveni Šarčević na internacionalnoj nagradi.

(Kurir.rs)

Kurir