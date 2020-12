IVANU STE GLEDALI U SERIJI GREH NJENE MAJKE: Napustila glumu i SRBIJU, pliva sa delfinima, a njeni POSLOVI će vas IZNENADITI!

Glumica Ivana Jovanović rešila je da promeni život i napusti Srbiju, a već godinama njena adresa je u Americi. Kako kaže, živi svoj san, sa plivanja ide pravo na posao, koji obožava.

Ivana je pobrala je mnoge simpatije u seriji “Greh njene majke” u kojoj je bila Neda Pavlović, a danas se između ostalog bavi i pisanjem.

"Živim u Los Anđelesu svoj holivudski san, ali ne onaj treš gde mi aplaudiraju svaki put kad kinem, nego bukvalno sanjam u svom krevetu u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem jednom nedeljno o temama koje me inspirišu, muče, koje mi se dešavaju. Priče koje se dešavaju u moja četiri zida, tačnije 21 zida. Ako vam ikada zatreba dobra kolumna, za vas sam uvek tu", rekla je Ivana Jovanović.

foto: Printscreen/RTS

"Budim se, krećem na plažu da se bućnem pre posla. Plivam 20 minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, Dženifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih videla i verujte mi da su Srpkinje mnogo lepše", rekla je tada Ivana kroz smeh.

"Sa plivanja idem pravo na posao, na koji uvek kasnim tačno 13 minuta. Tri dana radim u restoranu kao kreativni ivent menadžer. Taj posao obožavam. Moj šef kaže da uvek prekoračim liniju zdravog razuma i da bi me do sada sto puta otpustio da me gosti ne obožavaju. Preostala dva dana u radnoj nedelji samo dva sata dnevno držim časove joge", dodala je nekadašnja glumica.

Pored toga, Ivana radi i kao kreativni ivent menadžer u restoranu (tri dana nedeljno i taj posao obožava) i dva sata dnevno drži časove joge monasima u ašramu Yogananda.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Blic/Gloria

Kurir