ODBILA SAM ULOGU JER NISAM HTELA DA SE LJUBIM SA DEVEROM! Nina Janković otkrila da nije želela da snima scene sa OVIM GLUMCEM!

Nina Janković na glumačku scenu je stupila pre deset godina i od tada samo niže uspehe. Najpoznatija je po ulozi Valerije u filmu "Montevideo, bog te video". Lepa Šapčanka je prvi put, otkad je ponovo trudna, stala pred kamere i to u emisiji "Sceniranje" kod Vanje Camović na Kurir televiziji.

Ona je otkrila da je odbila ulogu u seriji "Čizmaši" jer bi joj partner bio Miodrag Miša Dragičević, rođeni brat glumice Tamare Dragičević, koji je i rođak njenog muža.

- Miši je ta uloga u "Čizmašima" bila prva uloga. Nikad ne znaš kako će ljudi da reaguju na takve intimne scene. Nisam htela da mu odmažem, a sigurno ni njemu ne bi bilo prijatno. Možda bi sad bilo drugačije. Njega znam još od osnovne škole, ipak je pre svega brat mog muža. Njemu je to bilo tad bespotrebno, na kraju, to nije ni izgledalo kao što je pisalo u scenariju. Nisam želela da se on oseća neprijatno na snimanju svoje prve velike uloge. Posavetovala sam se i sa mojim mužem Matijom i oboje smo došli do zaključka da mi to nije potrebno. Naslovi kao što su "Bio sa snajkom u krevetu" ili "Vrele scene sa snajkom" sigurno bi se pojavili u medijima, a to je bespotrebno, posebno što je Miodrag bio jako mlad kada je dobio tu ulogu, koju je odigrao fenomenalno - zaključila je glumica.

