NE BOJIM SE SMRTI, BRINE ME SAMO DA NE BUDEM TU DA POMOGNEM DECI! Tihomir Arsić imao je pred sam kraj samo JEDNU želju

Glumac Tihomir Arsić umro je u 63. godini posle duge i teške bolesti. Narodno pozorište potvdilo je ovu tužnu vest. Glumac je imao rak pankreasa.

- Bolest je stvar koju treba normalno da tretiramo. Moja porodica me podržava i imam sreću da me leče sjajni lekari. Ne plašim se smrti jer mislim da sam besmrtan, a jedino me brine što možda neću stići nešto da uradim - rekao je nedavno glumac Arsić.

- Možda neću stići da se izvinim svima prema kojima sam pogrešio i možda neću stići da pomognem svojoj deci. Imam dve odrasle ćerke i dvoje mlađe dece, kao i unuku. Želeo bih samo zbog njih da budem još prisutan. Verujem da ljudi koji boluju od teške bolesti ostatak svog života treba da provedu radosno - rekao je glumac nedavno.

