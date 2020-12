ČUDAN JE TAJ MOJ TUMOR! AKO MI JE OSTALA KOJA GODINA PROVEŠĆU JE U VESELJU: Tihomir Arsić ovako je govorio o svojoj OPAKOJ BOLESTI

Tihomir Arsić umro je u 63. godini posle borbe sa teškom bolešću.

Glumac je baš pred snimanje filma o čoveku koji umire od raka otkrio je loše vesti, te da boluje od kancera.

"U maju prošle godine sam se pripremao za opskurnu filmsku ulogu čoveka koji umire od raka. Pet meseci sam se pripremao za taj lik, prvi put sam išao u teretanu i trenirao boks, Malo pre početka snimanja, koje je trebalo da traje dva i po meseca i bude vrlo zahtevno, preventivno sam otišao kod lekara na detaljnije preglede. Kako skoro 20 godina nisam igrao tako veliku ulogu na filmu, mislio sam da je u redu da budem siguran da sam dobro i da neću morati da pravim pauzu. Uradio sam nekoliko skenera i magneta, mada sam bio zdrav i nisam osećao nikakve tegobe. Tako sam slučajno saznao da imam kancer na glavi pankreasa", govorio je Tihomir u oktobru ove godine.

foto: Privatna arhiva

"Premda je kancer bio u samom začetku, rešio sam da ne odlažem lečenje. Operisan sam za šest dana. Kada su me iz operacione sale odvezli na intezivnu negu, bio sam u bunilu od anestezije. Moja supruga Jelena je bila pored mene. Kaže da je prvo što sam rekao bilo: "Ništa od filma." Nažalost, film nisam snimio, ali na sreću snimio ga je jedan sjajan glumac. Odličan je i upravo se emituje u bioskopima. Što se moje operacije tiče, bila je uspešna. Histopatološki nalazi su pokazali da imam izglede za potpuno izlečenje. Lekari su mi čestitali. Žlezde su bile čiste. Nigde nije bilo metastaza i sve je izgledalo dobro. Prevencije radi, određeno mi je da primim dvanaest hemioterapija, jako teških, koje sam ipak odlično podnosio. Krajem februara ove godine trebalo je da odem na kontrolu. Potom je usledio novi šok", pričao je glumac.

foto: Dragana Udovičić

"Zbog korone, na kontrolu sam otišao tek šestog maja. Dva dana kasnije su mi rekli da imam metastaze na obe strane jetre. Posle novih hemioterapija kojima sam bio podvrgnut tokom leta, nedavna kontrola je pokazala da se broj metastaza na jetri uvećao, ali njihova veličina ne. Sada krećem sa trećom turom hemioterapije. Duboko sam svestan činjenice da je ova bolest neizlečiva, ali takođe i toga da život može da se produži, a s obzirom na to da imam za šta i za koga da ga nastavim - za moju porodicu i preijatelje, možda i za šansu da se vratim u profesiju - odlučio sam da se borim... Pankreas je sada odlično i tu gajim malu nadu. Osećam se i ponašam kao da sam besmrtan. Ako ti je već ostalo nekoliko meseci, ili koja godina života, onda treba to vreme da provedeš u sreći i veselju. Čudan je taj moj tumor na jetri. Ne možemo mu ništa. Mutira. Poslednja hemioterapija nije dala rezultate. Možda je moja jetra uvežbana da podnosi svašta. Nadam se da ćemo ubosti terapiju na koju će reagovati. Kao posledica operacije pankreasa i lečenja pojavio mi se povišen šećer, ali nisam znao. Gubio sam na težini misleći da je to od hemiopterapije, a tek sam u maju ove godine saznao pravi razlog. Sa preko sto kilograma spao sam na šezdeset i devet. U međuvremenu sam uspeo da povratim nekih sedam-osam. Dajem sebi insulin svakog dana", govorio je on.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/K.Đ/Gloria

Kurir