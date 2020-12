TEŠKO MI JE ŠTO NE MOGU DA ZAGRLIM TIKU: Glumac je poslednje dane proveo sa ženom Jelenom, a evo šta je pričala o njegovoj BOLESTI

Tihomir Arsić preminuo je danas u svojoj 63. godini posle duge i teške bolesti.

U svom poslednjem intervjuu sa javnošću je podelio potresne detalje borbe sa rakom pankreasa, a tada se oglasila i njegova supruga Jelena.

"Kada se čovek sretne sa tako ozbiljnom bolešću, onda celokupan život usmeri ka tome, krene da gugla, čita. Jedni misle da odmah treba preći na vegansku ishranu, drugi da treba uzimati jaču hranu sa mesom da čovek obnovi snagu. Verujem da zdravlje na usta ulazi i trudim se da svaki dan spremam nešto kvalitetno, domaće. Ponekad se Tika ljuti na mene što ga stalno zapitkujem šta će da jede", počela je ona priču u novembru 2020. godine.

foto: Zorana Jevtić

"Kada je Tika u maju ove godine saznao za metastaze na jetri, rekao je Arseniju (prim.aut. sinu), a od Vere (prim.aut. ćerke) i mene su to krili nekoliko dana jer je Veri bio rođendan i nisu hteli da remete organizaciju oko slavlja. Tih dana je Arsenije bio posebno brižan, grlio me je i nudio se da mi pomogne oko ručka. Odjednom je bio tako zreo. Problem čoveka uozbilji. I Vera i on su emotivni i saosećajni... Znači mi to što radim, ali, sa druge strane, mada nas stalno testiraju, strepim da se ne zarazim koronom. Teško mi je što zbog tih mera opreza ne mogu da zagrlim Tiku onako kako bih želela... Mi smo dosta otvorena porodica. Pričamo o svemu sa decom. Ništa ne krijemo od njih i naravno da nam je u kući tema broj jedan Tikino zdravlje. Sada smo međusobno još bliskiji. Radujemo se malim stvarima. Leto smo, kao i vreme karantina, proveli na vikendici u Belanovici. Jednog dana je krenula neka kiša i Tika je rekao kako je lepa. Svima nam je bila lepa ta kiša, kao i taj dan", pričala je ona, pa nastavljala:

foto: Damir Dervišagić

"Sva Tikina deca su navikla da ga pitaju o svemu. Bojim se da će im nedostajati ti razgovori sa tatom. Ovi mlađi ga često zovu iz škole kad imaju neki test ili kada gledaju neki kviz. Baš je nedavno Vera rekla: "Ima li nešto što ovaj čovek ne zna?". Letos ga je Milica zvala iz Banje Koviljače da ga pita za nekoliko pesama koje se naručuju u kafani. Svi će pre njega pitati o svemu nego što će guglati."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Gloria

Kurir