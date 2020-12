VOLITE HIT MESEČINU! Autor najskuplje kafanske pesme nije Brega, a evo ko je napisao čuvene stihove i kako su nastali!

Svi volimo drame i filmove Dušana Kovačevića, a malo ljudi zna da on piše i poeziju.

Iz njegovog pera nastala je čuvena pesma "Mesečina", ali i hit za njegovog komšiju Momčila Bajagića Bajagu, o čemu je napisao knjigu "Ja to tamo pevam", koju je objavila "Laguna".

Delo ne sadrži samo pesme, koje će mnogi prepoznati iz njegovih drama, predstava i filmova, nego i komentare, zapise, pa i čitave priče koje se oko tih pesama pletu. Kovačević sa čitaocima deli svoje uspomene na okolnosti pod kojima su te pesme nastale i istovremeno ih upoznaje s njihovim interpretatorima - glumcima, pevačima, kantautorima - u vremenu kad su se pripremale za izvođenje.

foto: Damir Dervišagić

- Knjiga pesama "Ja to tamo pevam" napisana je kao sećanje na mojih pola veka bavljenja pozorištem, filmom i literaturom uopšte - poručuje Dušan Kovačević u saopštenju povodom izlaska nove knjige.

foto: Dragana Udovičić

Za mnoge je iznenađenje što je on tvorac stihova čuvene "Mesečine", koja je u izvedbi Gorana Bregovića postala hit za sva vremena.

- "Mesečinu" sam napisao za film "Podzemlje": "Kroz oblak se zrak probija, niko ne zna šta to sija..."

U tim filmskim, pozorišnim pričama ispisane su mnoge pesme i one su bile u mojim fasciklama sačuvane za dane kad budem imao vremena da ih saberem, odaberem i objavim. To vreme je došlo iznenada u ovom nevremenu, kad sam imao priliku da se posvetim toj knjizi. Uz pesme su i priče, beleške, anegdote kako su one nastajale, ko ih je komponovao, pevao i glumio, ako su bile samo govorene. Meni je stalo do priča iz ove knjige jer su to drage uspomene na rad s ljudima kojih, nažalost, većinom više nema. Reč je o našim najboljim glumcima, pevačima i kompozitorima - smatra Kovačević.

Knjiga je podeljena u četiri ciklusa ("Ko to tamo peva", "Dvanaest pesama za dvanaest meseci", "Nije loše biti čovek" i "Iz porodičnog albuma"), ova zbirka pesničkih slika (koju je izuzetno duhovito ilustrovao Goran Ratković) podsetiće ljubitelje Kovačevićevih oporohumornih i ponekad fantastičnih komada na opsesije i naravi njegovih junaka, kao i na vreme i prilike kad su Kovačevićevi komadi i pesme u njima nastajali.

foto: Damir Dervišagić

