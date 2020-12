PORODICA TIKE ARSIĆA ZAVIJENA U CRNO: Supruga nema od BOLA, najtužnija scena sa Novog groblja

Porodica Tihomira Tike Arsića - udovica Jelena i četvoro dece iz prvog i drugog braka - sin Arsenije i ćerke Milica, Lenka i Vera zavijeni su u crno, a danas na večno počinak ispraćaju voljenog supruga i oca.

Potresan prizor rasplakao je sve danas na Novom groblju kada su iz crkve nakon opela izašli Tikina udovica i njegova deca. Sin Arsenije pridržava je utučenu majku, a nema koga ova scena nije duboko rastužila.

foto: Maša Kostić

Tihomir Arsić preminuo je u ponedeljak, 7. decembra, u 63. godini, nakon teške borbe sa kancerom pankreasa.

Arsić je bio srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac prepoznatljiv po ulogama u filmovima „Dečko koji obećava“, „Veliki transport“, „Igmanski marš“, „Pejzaži u magli“ i drugima, dok ga je televizijska publika nedavno gledala u ulozi fudbalskog menadžera Barona u popularnoj domaćoj seriji.

On je u nedavnom intervjuu istakao da je svestan svoje bolesti, te je priznao da se ne plaši smrti.

- Bolest je stvar koju treba normalno da tretiramo. Moja porodica me podržava i imam sreću da me leče sjajni lekari. Ne plašim se smrti jer mislim da sam besmrtan, a jedino me brine što možda neću stići nešto da uradim - rekao je nedavno glumac Arsić.

