OSMIŠLJAVAO SI KAKO ĆE IZGLEDATI OVAJ DAN, SMEJAO SI SE: Prijatelj održao emotivan govor na sahrani Tike Arsića (KURIR TV)

Glumac Tihomir Tika Arsić biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a porodica se nešto pre 14 časova okupila u kapeli, gde je primala saučešća.

Mnogi prijatelji, kolege i rodbina okupili su se kako bi Tihomiras ispratili na večni počinak.

Ivan Isailović održao je emotivan govor za preminulog prijatelja i rasplakao sve prisutne.

"Ja govorim preko veze. Mene je ovlastio Tika da evo danas ovde nešto kažem. I kad sam mu rekao: "Tiko, kako ću i rano je za to", on kaže: "Pa počni sa tim da si preko veze tu. Tri dana pre, kad bih znao koji je to tačno datum, voleo bih da objavim da sam preminuo. Pa da mogu da se sakrijem i gledam kako će svi ljudi da reaguju na to." To se eto raspitivao dvadesetak dana pred smrti. I onda je tražio od mene da mu kažem kako će to tačno da izgleda. Bunio sam se da ne želim o tome da pričam, ali on je insistirao. Onda smo pravili nekoliko sati koncept kako će to izgledati. Smejali smo se. Onda je rekao: "Moraš da budeš tamo duhovit. Kuku, pa šta ako se niko ne bude smejao? To pripiši meni, neče smeti da se smeju zbog mene. Sada kada bi trebalo nešto o tome da kažem, krenuo sam da prelistavam telefon i naše prepiske svi vi koji ste se s njim dopisivali znate kako je to bio veličanstven stil. Prosto tražio sam nešto. Mora biti i malo patetike i kaže "Pa te ti ke" i onda se smejao i smejao.. Do poslednjeg trenutka se smejao. I sad kad neko pročita da je Tiha preminuo posle duge i teške bolesti, reći će: "Pa kako tešike, čuli smo se nedavno". Nikad n ije ostavljao utisak da je ta bolest teška. Samo njegova divna porodica o kojoj je stalno pričao znaju koliko je to teško. Sam se vozio na preglede, sam je hteo da uradi sve i da uredi današnji dan. Nije verovao da će ovoliko ljudi biti zbog epidemije", rekao je Tikin prijatelj.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir