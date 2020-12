EVA RAS RADI PUNOM PAROM U 9. DECENIJI! Gutala sam KRV, a gde god se baba pojavi, red telohranitelja, KUĆA, BAZEN, ROLS-ROJSEVI

Eva Ras radi punom parom na pragu devete decenije. Ona kaže da se obraduje svakom pozivu za novu ulogu. Završila je snimanje horor filma “Vampir”, čeka je i projekat “Junaci našeg doba”, a u seriji “Zlatni dani” ima zapaženu ulogu.

- Posle dugo vremena igrala sam sa Mimom Karadžićem i otkinula sam od sreće. Mislim da smo napravili divne scene. To sa Mimom je bio praznik, prevazišlo je sva moja očekivanja. Reditelj Marko Sokić mi je bio jako drag, cela ekipa, svaka čast. Moja uloga je fantastična. Igram ženu koja je mafijašica, zlikovac. To je jako lepo igrati, fenomenalno je urađen scenario. Gde god se baba pojavi, red je telohranitelja, kuća, bazen, rols-rojsevi. Vidite da je žena moćna i to ne kao nekakav seoski đilkoš, nego mafijašica svetskog ranga koja utiče i na države i na ljude. Nisam nikad igrala takvu ženu, dok sam bila mlada uvek su me sekirčetom ubijali, bacali me u blato - kroz osmeh kaže Eva i objašnjava da joj uloga “moćne žene” jako prija.

- Lep je osećaj biti moćan. Ti telohranitelji oko vas koji imaju kravate, bele košulje, visinu, to je vaša snaga i moć, menja odnos prema svetu. Ljudi koji se domognu moći postanu potpuno drugačiji, ne možete ih prepoznati. Nikada nisam bila moćna, ali ova uloga mi je dala taj osećaj, znate, uđete u kuću, a ono služe vas, prate i čuvaju, prosto poverujete da ste vi centar sveta! Jadnog Mimu Karadžića mučim, imamo neke neraščišćene račune, videćete već!

Poznata glumica se oprobala i horor filmu, a kako kaže, scene su bile zaista zastrašujuće.

- Imala sam sreću da smo film “Vampir” završili na vreme, u septembru. To je britansko-francusko-nemački film. Prvi put u 80. godini sam ja u horor filmu. Jako je teško raditi taj žanr. Došla je majka Branka Tomovića na snimanje, kad je videla kofe krvi i jauke, vađenje creva, onesvestila se. Morali smo da zovemo Hitnu pomoć. To je profesionalna deformacija da vi kad se prvi put suočite sa kofom krvi i umačete se u nju, onda vama to postane normalno - priča Eva.

foto: Zorana Jevtić

Eva otkriva da je mnogo toga u životu pregrmela, te da je naučila da se raduje i sreću pronalazi u malim stvarima.

- Ja sam 61 godinu glumica, više nemam straha. Imam samo radosti. Prosto, prezirem sebe ponekad, ali ja još uvek volim što sam glumica. Budala sam, a volim i svakoj ulozi se radujem!Zarađujem tek da platim račune

Svi znaju da su glumci jeftina radna snaga, nema tu para, ali ima da čovek plati komunalije. Celog života se borimo sa računima, ali mic po mic se namakne, pa se plati. Radim celog života samo da preživim i platim račune. I sada se radujem ulogama koje imam. Serija “Zlatni dani” će večeras da počne sa emitovanjem, a “Junake našeg doba” ćemo tek u februaru da snimamo - priča glumica.

Zbog horor filma sam gutala krv

Ona otkriva da u horor filmu ima scenu u kojoj bljuje krv.

- Bljuvala sam krv, punila usta.... To je pneumatičkim mešalicama pravljeno od nekog sirupa i boje za ishranu i dobija odvratnu strukturu. Svi su se plašili da baba neće uraditi sve, međutim ja “a” nisam rekla, sve sam uradila što je trebalo. Zahvalna sam što su se setili mene, iz Londona su pratili šta radim u Beogradu. Ja bih vatru gutala, a ne krv. Oduševila sam naročito Francuze - ponosno je zaključila.

foto: Zorana Jevtić

