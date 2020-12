ANDRIJU JO NAPALI NA MREŽAMA: Naručio hranu, naterao dostavljača da radi OVO, pa morao da se PRAVDA! (FOTO)

Pevač i bloger Andrija Jo naručio je hranu putem dostave, a potom je naveo da živi na devetom spratu, umesto na drugom, te je kurir peške otišao na sprat koji je jutjuber naveo.

Andrija je, kako kaže, slučajno napisao pogrešan broj sprata, ali su osude ipak usledile budući da je celu situaciju potom snimio, i postavio na društvene mreže.

"Nenamerno sam dostavi stavio deveti sprat umesto drugi i dečko se penjao bez lifta", napisao je Andrija na svom Instagramu, gde ga prati više od pola miliona ljudi. Ubrzo su usledile osude.

"Da ste odgledali ceo video, videli biste da sam se iskreno izvinio dečku u videu, a snimila me drugarica jer je mene bilo sramota da mu otvorim baš zbog toga jer sam to stvarno nenamerno to uradio i postavio sam jer je on super odreagovao, jer me poznaje sa Jutjuba, preterujete. Dečko se popeo do četvrtog sprata koji je i poslednji u zgradi, zato nema lifta, i pozvao me telefonom da me pita gde je stan pošto piše da je deveti sprat, a ima samo četiri, a ja sam umesto stan broj devet stavio sprat devet. Zato sam znao da će sići sa četvrtog i zato je drugarica snimala", objasnio je Andrija kasnije.

