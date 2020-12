MILA JE MUŽA UPOZNALA ZBOG SERIJE, POSLE 15 GODINA POČELI VEZU: Prvo su bili u šemi, pa se venčali! Ovo je njihova LJUBAVNA PRIČA

Mila Kunis i Ešton Kučer važe za jedan od omiljenih i najskladnijih parova Holivuda, a utehu su jedno u drugom našli nakon prekida dugih veza.

Rodila su se najnežnija osećanja, a plod velikih emocija su ćerkica Vajat i sin Dimitri.

Upoznali su se pre 20 godina na setu serije "Vesele sedamdesete", ali Mila Kunis i Ešton Kučer svoju su ljubavnu priču započeli mnogo kasnije. On je pre toga bio u braku s 15 godina starijom kolegicom Demi Mur, a Mila u dugogodišnjoj vezi sa Makolijem Kalkinom, međutim, nakon raskida, sudbina ih je spojila.

foto: Profimedia

Nisu ni sanjali da će jednoga dana zasnovati porodicu i biti jedan od najlepših holivudskih parova, a Mila se jednom prilikom prisetila trenutka kad su emocije proradile.

"Uvek smo bili u kontaktu, ali nikad nisam ni pomislila da bih mogla biti s njim u vezi. Onda smo se sreli na toj jednoj zabavi. Videla sam s leđa visokog muškarca i pitala se ko je to. Tada se okrenuo i bilo je bukvalno kao u filmovima - muzika je počela da svira, violine... i mislim da sam tada prvi put ostala bez daha. Planirao je da me upozna s prijateljem. Ali, da skratim priču, kući sam otišla tek drugo jutro. To je bio prvi put da sam prespavala u kući nekog dečka, ali on jednostavno nije želeo da odem", opisala je glumica trenutak kad je shvatila da se zaljubila u svog današnjeg supruga.

foto: Profimedia

Iako su se prvi put poljubili 1999. godine u seriji "Vesele sedamdesete", što je glumici ujedno bio i prvi poljubac u životu, van seta je prvi poljubac pao u januaru 2012. i posle toga su postali nerazdvojni. Međutim, budući da su oboje tek izašli iz dugih veza, nisu bili spremni za nešto ozbiljno, pa su rešili da se neobavezno viđaju.

Tri meseca nakon što su počeli da se viđaju, Mila je shvatila da to više nije zabavno i poželela je nešto više, što je očigledno i Eštonu bilo u mislima. Budući da nisu bili u ozbiljnoj vezi, viđali su se i s drugim ljudima, ali bi se često desilo da nakon nekog dejta pozovu jedno drugo i završe veče zajedno. Zato, nakon jednog od razgovora, rešili su da otpočnu ozbiljnu vezu i ubrzo su počeli da žive zajedno. Ostatak je istorija - venčali su se 2015. i dobili dvoje dece, ćerku Vajat Izabel i sina Dimitrija.

Samo venčanje bilo je u tajnosti, a u medije je procurila tek pokoja informacija.

foto: Profimedia

"Svi detalji o ceremoniji držani su u tajnosti, a gosti su obavešteni manje od 24 sata pre venčanja. To je bilo malo i intimno venčanje s prijateljima i porodicom", rekao je izvor stranim medijima.

Mila i Ešton retko daju intervjue, a u vezi s privatnim životom su suzdržani i u više navrata su istakli kako bi voleli da njihova deca odrastaju što dalje od drame i skandala koje nosi javna scena. Na sva putovanja, bila ona poslovne ili privatne prirode, odlaze kao porodica i time se ponose, a paparaci ih neretko uslikaju kako zajedno obavljaju svakodnevne aktivnosti, baš kao da nisu slavne ličnosti. Iako su oboje jako poznati i bogati, to se uopšte ne primećuje po njihovom ponašanju.

Mila je u kratkim crtama opisala svoj odnos sa suprugom. Bio je to ujedno i jedan od retkih momenata kada lepa brineta priča o privatnosti.

"Imam najboljeg supruga na svetu. Kunem vam se, vrlo sam srećna jer sam dobila takvog muža i osobu koja je puna strpljenja i koji svakodnevno podržava i podstiče našu porodicu", rekla je Kunis, koja je u Budimpešti snimala film, a za vreme čitavog snimanja Ešton i deca bili su s njom u Mađarskoj.

foto: Profimedia

Ešton, čije se bogatstvo procenjuje na 200 miliona dolara, jednom prilikom je iznenadio javnost kada je istakao da njegova supruga Mila i on ne odvajaju novac u povereničke fondove za svoju decu i da će podržati decu u pokretanju sopstvenog biznisa, ali da ona neće imati poseban tretman.

Ešton Kučer je bio u braku sa slavnom Demi Mur koja je 15 godina starija od njega, a glumica je jednom prilikom stranim medijima otkrila najintimnije detalje njihovog odnosa.

Kako prenosi "The New York Times", u svojoj ispovesti glumica je navela da ju je bivši suprug prevario dva puta, a takođe i primoravao da imaju intimne odnose s još jednom osobom u isto vreme. Takođe, ona je navela da je izgubila dete u šestom mesecu trudnoće, a da za to krivi sebe jer je konzumirala velike količine pića.

Inače, Ešton i Demi su bili u braku od septembra 2005. godine, a 2011. godine je glumica objavila da su se razišli.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir