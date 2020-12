GLUMICA POTVRDILA DA ČEKA DETE SA 35 GODINA STARIJIM KOLEGOM! Ponosno pokazala trudnički stomak, a njemu će ovo biti ŠESTO DETE!

Tridesetšestogodišnja glumica Ketrin Mekfi potvrdila je da čeka dete sa 35 godina starijim kolegom, glumcem Dejvidom Fosterom.

O njenoj trudnoći već neko vreme se spekulisalo u stranim medijima, a ona je sada na svom Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u plavom kaputu i pokazuje svoj poveći trudnički stomak, te očito sitno broji do porođaja

Iako je ovo prvi put da je lepa brineta podelila sliku na kojoj se jasno vidi da je trudna, ona je još u oktobru nagovestila da će postati majka napisavši "Neko vreme neću piti, ali sam tako uzbuđena" uz sliku alkoholnog pića na svojim društvenim mrežama. Takođe, paparaco fotografije otkrile su da je u drugom stanju.

Inače, za Ketrin i Dejvida, inače glumca i producenta, ovo je prvo zajedničko dete, ali Foster iz prethodnih brakova već ima pet ćerki. Zanimljivo je da su od njih pet čak četiri starije od njegove sadašnje žene - najstarija Alison ima 50 godina, Ejmi ima 46, Sara 39, Erin 38 i tek je najmlađa ćerka Džordan mlađa dve godine od Ketrin.

Ipak, ćerke popularnog Kanađinina nemaju ništa protiv ove romanse, šta više podržavaju je.

"Razlika u godinama između njhi dvoje igrala je pozitivnu ulogu. Naš otac potiče iz generacije u kojoj su žene pasivnije. Takođe, pasivan je kada je reč no njegovim osećanjima. Ket ga je naterala da se otvori. Ako se i posvđamo, ona mu kaže: "Ne, ti moraš da podigneš slušalicu i pozoveš svoju ćerku. Ona ga gura da bude emotivniji i ranjiviji", ispričala je jedna od Fosterovih ćerki - Erin.

Ketrin je pre Dejvida već bila u braku - sa kolegom Nikom Kokasom, ali sa njim nema decu.

Inače, ova 36-godišnjakinja i njen gotovo duplo stariji suprug venčali su se u Londonu 2019. posle dve godine veze, a ona je u više navrata istakla da je glumac čovek njenog života. Redovno objavljuju zajedničke fotografije i romantične trenutke na društvenim mrežama.

Par se upoznao prvi put 2006. kada se lepa brineta takmičila u šou "American Idol" gde je Foster bio jedan od članova žirija. On joj je tada napisao i pesmu "Somewhere Over the Rainbow", a čak je 2008. bio gost na njenom venčanju sa Kokasom.

