DIJAGNOSTIKOVAN MI JE TUMOR, DOŠAO JE DO DRUGOG STADIJUMA: Glumac progovorio o svojoj bolesti, a evo ko mu je najveća podrška!

Glumac, scenarista i producent Matija Jakšeković sredinom septembra suočio se s dijagnozom zloćudnog tumora testisa.

Iako je stigao relativno na veme, tumor je ipak metastazirao, pa lekari veruju u oporavak, a on bi se nakon ozdravljenja voleo vratiti pozorištu.

- Početkom godine rekao sam da će pandemija biti veliki problem za potencijalne onkološke bolesnike, koji još nemaju dijagnozu, jer će mnogi odlagati pregled. Tada nisam znao da ću na kraju i ja biti jedan od njih - tim rečima započeo je svoju priču glumac, producent i scenarista Matija Jakšeković, koji se sredinom septembra suočio s dijagnozom zloćudnog tumora testisa.

Zbog straha od zaraze iza 38-godišnjeg umetnika sada su tri ciklusa hemoterapije, od čijih se nuspojava još oporavlja, a o svojoj borbi sada je konačno odlučio da progovori najviše da bi svojim primerom spasio živote "onih neodlučnih", koji zbog pandemije i straha od zaraze koronavirusom lekare zaobilaze u širokom luku. I sam je bio jedan od njih, a da nešto nije u redu, posumnjao je još početkom godine ne sluteći da je reč o karcinomu koji se počeo da se širi.

foto: Pritnscreen

- Prvi simptom bio je osećaj težine, koji je bio neodređen. Kako obično početkom godine radim nekakav svoj redovni osnovni zdravstveni pregled, verovatno bih svojoj lekarki to prijavio. No kako je izbila pandemija, ja sam sve odložio za neka bolja vremena jer sam smatrao da je sigurnije sada ne odlaziti u bolnicu na ispitivanja bilo koje vrste, no to se pokazalo kao greška. S obzirom na to da su problemi koje sam osećao postajali sve češći, a na kraju sam osetio da mi je desni testis povećan, odlučio sam sredinom septembra da odem na pregled i odmah mi je dijagnostifikovan tumor. Kasnije se pokazalo da je već došao do drugog stadijuma i javile su se lokalno ograničene metastaze na limfnim čvorovima, zbog kojih sam sada na lečenju - otkriva Jakšeković, koji je svega nedelju dana nakon dobijene dijagnoze završio na operacijskom stolu.

Dobre prognoze

- Ceo proces lečenja događa se vrlo brzo i jedino što mogu je da budem zadovoljan i da se zahvalim i dr. Jurencu, koji me operisao i koji me kao urolog vodi tokom celog ovog lečenja, te dr. Gamulin i dr. Gnjidić, koje trenutno vode moje lečenje hemoterapijom - dodaje glumac.

Karcinom mu je, srećom, otkriven u ranoj fazi pa su prognoze za njegovo ozdravljenje i te kako optimistične.

- Mislim da je jako važno naglasiti koliko je bitno na vreme otkriti karcinom. Dakle, bez obzira na pandemiju koronavirusa, svako ko ima i najmanju sumnju da nešto nije u redu, treba bez odlaganja da ode kod lekara i proveri svoje zdravstveno stanje, jednako kao što niko ne bi trebalo da odlaže svoje redovne kontrolne preglede - ističe Jakšeković i naglašava kako ga rastužuje činjenica što se u javnosti provlače teze o "haosu" u bolnicama te se često se spominje "raspad zdravstvenog sistema", zbog čega se stvara percepcija da bi trebalo izbegavati bolnice.

- Ono što sam ja iz svoje perspektive mogao videti jeste to da je bolnički sistem i dalje organizovan, naravno preduzimaju se sve epidemiološke mere i nije bilo nikakvih problema. Tako da sam o tome da su neki onkološki pacijenti ostali bez terapija zbog nedostatka lekova čuo isključivo iz medija i ne mogu to komentarisati. No iz prve ruke mogu reći da ja nisam imao takvih problema - odgovara Matija, kojeg pored svega u svemu nije napustio vedar i nepokolebljiv duh.

- Ja sam vrlo brzo odlučio da neću da dopustim sebi da me trenutna bolest povuče u svojevrsni mrak, nego se trudim da zadržim pozitivno raspoloženje. Nakon svakog ciklusa hemoterapije trudim se što je pre moguće da se vratim u redovnu životnu rutinu, koliko god je to moguće. To sve bilo bi puno teže bez podrške koju imam što u svojoj porodici, što u prijateljima - naglašava Matija, kojeg mnogi još pamte po ulozi u hit-seriji "Bibin svet". Iako mu je televizijska uloga donela širu prepoznatljivost, Matija, koji poslednjih meseci prati zbivanja u kulturi za jedan portal, ističe da bi se voleo vratiti pozorištu čim se za to stvore uslovi.

- Trenutno zbog pandemije svedočimo zabranama rada, ograničavanjima kulturnih aktivnosti pa umetnici ostaju ponovno zavisni isključivo o milosti ili nemilosti države i to je zaista teška situacija. No usprkos tome ja želim biti optimista i verovati da je ovo teško vreme ujedno i prilika da se hrvatska kulturna politika promeni. Ova će pandemija završiti, ali društveni i kulturološki problemi će ostati i jedino rešenje za njih nalazi se na istom mestu na kom se nalazi i uzrok problema, a to je kultura i provođenje kulturne politike. Mi ne možemo govoriti o progresu dok se delimo na leve i desne, odnosno na progresivne i zadrte, taj konformistički rečnik današnje kulturne elite, koja svima nama moralizira, jednostavno je neprihvatljiv - zaključuje Jakšeković.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Večernji.hr

Kurir