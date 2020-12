RAZVODE SE BARAK I MIŠEL OBAMA?! Svetski mediji bruje o raspadu njihovog braka, a RAZLOG je sve šokirao!

Bivši predsednik Sedinjenih Američkih Država, 59-godišnji Barak Obama i njegova tri godine mlađa supruga Mišel godinama privlače pažnju tabloida koji su zainteresovani za svaki detalj iz njihovog privatnog života.

Mnogo se puta tako pisalo o raspadu njihovog gotovo 30 godina dugog braka i brojnim trzavicama s kojima su suočeni unutar svoja 'četiri zida'. Međutim, tabloid "Globe" sada piše kako su Mišel i Barak pred 'konačnim krahom', a uzrok tome nisu niti prevare, niti ljubomora, već ni više, ni manje nego - knjige.

foto: Profimedia

Naime, nakon izlaska iz Bele kuće oboje su se posvetili karijeri, ali i izdali knjige. Mišel je tako pre dve godine objavila memoar 'Becoming', jednu od najpopularnijih knjiga danas. Međutim, na pisanje memoara 'bacio' se i bivši predsednik, koji je prošlog meseca objavio svoju knjigu 'A Promised Land', koja je postala hit.

Međutim, upravo to dovelo je do još većih problema u ovom, navodno i onako poljuljanom braku. Naime, ako je vcerovati pisanjima spomenutog medija, Barak se sladi činjenicom da je prodaja njegove knjige krenula puno bolje nego Mišel kada ju je objavila te joj to stalno spominje.

'Barakova hvalisavost samo pokazuje koliko je njihov brak 'na klimavim nogama''. Mišel želi više poštovanja', otkrio je neimenovani izvor navodno blizak slavnim supružnicima te dodao kako će verojatno ovo nadmetanje biti 'kap koja će preliti čašu' i 'staviti tačku na i' ovom braku.

foto: Profimedia

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir