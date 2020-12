MILA JOVOVIĆ PROSLAVILA 45. ROĐENDAN: Glumica se oglasila iz Holivuda, a evo na čemu je najviše ZAHVALNA! (FOTO)

Glumica i manekenka Mila Jovović, najpoznatija po ulozi u čuvenom filmu „Peti element“, proslavila je 45. rođendan, pa se tim povodom oglasila na svom Instagram profilu.

"To je moj rođendan! I to je prekretnica! Velikih 25 plus 20. Ali taj poslednji deo nećemo pominjati. Rekavši to, zahvalana sam na mnogim stvarima. Nisam najveća rupa koju sam ikada upoznala, tako da je to plus i imam najbolju porodicu i prijatelje koje je iko ikada mogao poželeti. Moji fanovi su bili toliko dobri prema meni i omogućili su mi priliku da imam karijeru koju imam već tri decenije, što je bukvalno gotovo nečuveno u ovoj industriji i hvala vam svima na ljubavi i podršci koju svi imate koje su mi davali tokom godina", napisala je Mila.

Podsetimo, Mila Jovović na pre nekoliko meseci na Instagramu iznenadila pratioce fotografijama predaka, otkrivši da su roditelji njene majke i njenog oca bili borci u Drugom svetskom ratu, a pa otkrila da je njen otac imao burnu prošlost.

"Tata je mislio da od zdravstenog osiguranja može da napravi veliki biznis, pa je 1994. godine zaglavio u zatvoru, gde je ostao punih pet godina. Veoma smo bliski, posebno od kako sam dobila prvo dete. On živi u Las Vegasu i kad god može dolazi da nas obiđe. Od mame sam nasledila radoznalost, ljubav prema književnosti i umetnosti i definitivno da dobro razmislim pre nego što nešto odlučim. Od tate sam dobila impulsivnu stranu, neustrašivost, spremnost da ponekad uđem u rizik. Ipak sam ja potomak jedne prilično revolucionarne porodice. Verovatno sam jedini član familije Jovović koji nije bio u zatvoru. Moj deda je, a mislim i njegova braća, bio zatočenik na Golom otoku. Ta priča o tom ostrvu, fascinira me! Zato želim da sa rođakom Mirkom, koji je reditelj, snimim film o Golom otoku. Skoro sam skapirala pravo značenje tog imena, u smislu - ogoljeno ostrvo. Još više me onda interesuje ta tema. Za Amerikance bi to bilo jako zanimljivo. Volela bih da napravim film o divljoj, nasilnoj, dramatičnoj istoriji moje porodice. Nismo mogli da je izbegnemo, čak i da smo hteli", kazala je Mila jednom prilikom za "Sedmicu".

