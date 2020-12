OKRENUTI SMO JEDNOSTAVNOM NAČINU ŽIVOTA: Anđela je krenula stopama poznatih roditelja Gagija i Branke, a sad OTVORILA DUŠU O SVEMU

Glumica i naslednica Branke Pujić i Dragana Gagija Jovanović, Anđela Jovanović ponovo se našla u kadru sa roditeljima.

Ona ovih dana snima drugu sezonu jedne serije.

Da li se bolje osećaš kada snimaš seriju ili kada si kod roditelja na Torniku, gde imate vikendicu?

- To su potpuno različite vrste zadovoljstva. Obožavam da idem u prirodu. To nam je porodično. Mi smo okrenuti prirodi i malo jednostavnijem, sporijem načinu života i to mi prija. Ali isto tako obožavam da radim. Nekako pokušavam da uskladim da radim tri, četiri meseca zaredom, pa da uzmem pet do sedam dana i odem u prirodu.

Dosta treniraš. Da li ti je nekada naporno da se uskladiš?

- U principu fizička aktivnost mi je najvažnija sa psihološke strane. Isto tako volim da se osećam dobro u svom telu i da sam fizički spremna zbog posla kojim se bavim, da mogu da uradim sve i da imam snage i energije. Meni to dođe kao odmor. Ja i kada letim negde po 15, 16 sati, iz aviona odem u teretanu jer se tako najbolje razbija džetleg. (smeh)

Često roditelje snimaš za Instagram. Pa ko te više kritikuje, tata ili mama?

- Ne grde me. Volim da objavljujem neke stvari, naše trenutke na društvenim mrežama, jer mi uživamo u jednostavnim stvarima. Jako je važno da moji mlađi pratioci koji me vole i poštuju vide da je porodica jako važna i da su porodične vrednosti važne. Volim to na neki način da promovišem. To je nešto što nam danas fali. I ja kada sam bila mlađa više sam bila okrenuta izlascima i nekoj drugoj vrsti ugođaja, a kada uđeš u neke godine, shvatiš da je porodica najvažnija.

Pre nekoliko godina si se osamostalila. Koliko te sada vuče želja da često budeš sa roditeljama, da provodite zajedničke trenutke ili više voliš svoj mir?

- Posebno u ovom trenutcima kada je korona i kada nemaš priliku i kada ne bi trebalo da provodiš vreme sa svojim bližnjima radi njihove bezbednosti, tada najviše shvatiš koliko je važna porodica. Porodica je stub svakog čoveka. Imam srećnu da imam divnu porodicu, dobre ljude koji čine tu porodicu. Mnogo volim da provodim vreme sa njima i budem okružena dobrim ljudima.

