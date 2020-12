BOLEST ĆE ME DOKRAJČITI, ALI SAM SE POMIRIO SA TIM: Bili Konoli godinama sve zasmejavao, a bori sa sa TEŠKIM ZDRAVSTVENIM STANJEM!

Bili Konoli progovorio je o svom životu sa Parkinsonovom bolešću sa kojom živi od 2013. godine.

Slavni komičar poslednji put je imao nastup 2017. godine, a naredne godine objavio je da se definitivno povlači. Sada se u dokumentarcu "The Big Yin" osvrnuo na život sa ovom teškom bolešću.

foto: Profimedia

"Tada, kada sam objavio da se povlačim, već je bilo očito da to više nisam ja. Nisu to bili ni moji pokreti ni moj govor. Zato sam morao da se povučem. Ova bolest će me dokrajčiti, ali ja sam pomiren sa tim", kaže Bili u dokumentarcu.

Podsetimo, Bili Konoli je 2014. godine u istom danu saznao da boluje od raka prostate i Parkinsonove bolesti, i to tako što je u razmaku od nekoliko sati u istom danu dobio dva strašna telefonska poziva.

"Lekar je pokušao da me umiri rekavši mi da neću umreti, na šta sam ja odgovorio da to svakako planiram da uradim", rekao je tada u svom maniru slavni komičar. U međuvremenu je uspešno operisan od raka, ali se bori sa Parkinsonovom bolešću koja ostavlja razarajuće posledice.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir