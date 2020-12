MOJ KUM NEMANJA MATIĆ SE ODLIČNO UKLOPIO U KAMIONDŽIJE! Tihomir Stanić o porodičnim vezama sa fudbalerom, Jasenovcu i Andriću!

Ako ste voleli Paju i Jareta, verovatno ćete simpatisati i Žiću i Baju. "Kamiondžije" za 21. vek, po scenariju Gordana Mihića, stižu pred publiku 28. decembra u 20 sati na Prvi program RTS, a Žiću, jednu od dve glavne uloge, igra Tihomir Stanić. U razgovoru za Kurir glumac se priseća snimanja "Kamiondžija d.o.o." na Ubu i veoma uspešne godine.

Kakva su vam danas sećanja na samo snimanje?

- Celu seriju je radila profesionalna ekipa predvođena Neletom Garićem, "Nira produkcija", i mojim prijateljem Gligom. Nenad Jezdić i ja igramo glavne uloge, a nas dvojica se poznajemo od njegovih početaka. Nenad je dobio prvu glavnu ulogu u Ateljeu 212 u predstavi "Čovek, zver i vrlina". Moj najveći utisak je srdačnost i gostoprimstvo koje smo imali na Ubu - od policije, opštine, pa do običnih ljudi. Zbog nas su zaustavljali saobraćaj, ali ta radost s kojom su nas ljudi dočekivali i mahali nam dok stoje u kilometarskim kolonama, jer smo blokirali put - to mi daje nadu da će i publika s takvom radošću dočekati i ispratiti celu seriji i emitovanje.

foto: RTS, Nira produkcija

Snimali ste s fudbalerom Nemanjom Matićem. Kako se on snašao?

- On se snašao odlično kao glumac. Znam ja tu celu porodicu dobro. Moj stariji brat Dragomir je sedamdesetih godina igrao fudbal za FK Vrelo i tamo ga i danas pamte. U porodici Matić mi imamo i kumove. Nije direktna linija. Nemanju sam upoznao na snimanju i proveo nekoliko dana u njegovom društvu, ali kako smo stigli na Ub, već me je sačekala ulica s njegovim imenom. Međutim, onda su nam rekli da je on toliko učinio za svoje mesto da je to i zaslužio.

foto: RTS, Nira produkcija

Vaš junak od bibliotekara postaje vozač, a vi ste svašta radili devedesetih, čak i na građevini?

- O tome sam mnogo pričao, ne želim da se ponavljam. Pogledajte koliko ima doktora nauka koji voze taksi ili rade neke druge poslove, to je posledica tranzicije. Nekad su ljudi koji su bili fizički radnici i nisu bili školovani odlazili u inostranstvo da gastarbajterišu, a školovani ljudi su ovde rukovodili velikim sistemima. Sada se sve obrnulo, sad su ti školovani otišli, a ostali su na visokim pozicijama ljudi koji nisu za to, koji tome nisu dorasli.

foto: Printscreen

Da li za vas predstavlja pritisak to što će nove "Kamiondžije" porediti sa starim?

- Ne, svaku ulogu vam porede s nekom drugom ulogom. Studentima na Akademiji umetnosti sam rekao na prvom času kad sam preuzeo jednu klasu pre tri godine nešto što sam čuo od svog profesora: "Sve je već odigrano i sve je već viđeno, jedino što nije viđeno, to si ti u toj ulozi." I ako se neko - reditelj, producent -opredeli za tebe u toj ulozi, onda je to dovoljan razlog da igraš.

Koliko je televizija važna za glumca, za karijeru?

- Može da ga uništi. Televizija i popularnost mogu glumca da zavaraju i da ga odvedu i odvoje od onog što je njegovo stvarno, suštinsko interesovanje i njegova moć. Na televiziji se mogu napraviti divne stvari, ali industrija često može da ukalupi glumca i da ga zanese. On može da se prepusti i da ne bude dovoljno oprezan, pa uđe u jedan konfekcijski kroj i broj, a mogao bi možda mnogo više. Ja zbog toga to ne dozvoljavam - iako mnogo radim na televiziji, ne napuštam pozorište.

foto: RTS, Nira produkcija

Imali ste juče izvođenje u Beogradu svoje monodrame "Na Drini ćuprija". Da li je sledeća stanica film o našem nobelovcu?

- Više čak i nemam želje, nego, to je, što bi se reklo - prepusti se prirodnom toku reke, pa nek te energija prirode vodi i nosi. Meni je sad prirodno, sad sam s Goranom Markovićem radio na scenariju za film "Amater". Videćemo da li će nas podržati Filmski centar. Pošto se dugo bavim delom i životom Ive Andrića, nekako je prirodno da povodom 60 godina dodele Nobelove nagrade, što je sledeće godine, i 130 godina od rođena uradimo seriju "Nobelovac". E sad, šta će se od toga ostvariti, znaćemo za godinu, dve, tri. Prirodno je da isto tako, pošto je snimljen film o Diani Budisavljević, Gaga snimi film u Jasenovcu. Ja sad, pošto sam tom temom bio zaokupljen dugo godina, isto tako radim na scenariju za seriju o sudbinama neke od dece koju je Diana spasla i o naknadnoj spoznaji istine.

foto: Aleksandar Letić Gaga Antonijević je ispunio moje želje novim filmom Autor ste i scenarija za film "Dara iz Jasenovca". - Gaga Antonijević je uradio nešto što sam ja želeo da uradim, ali nisam mogao. On je ostvario moje želje, i ne samo moje, naravno. Da sam pre 12 godina, kad sam počeo da razmišljam o filmu u Jasenovcu, poznavao Gagu Antonijevića, ja bih ga pozvao odmah. On je jedini bio, zbog raznih kvaliteta i okolnosti, u stanju da snimi taj film i ja sam to pre dve, tri godine prepoznao i sa zadovoljstvom sam ustupio sve što sam mogao. Podržavam ga u tome u granicama svojih moći.

Kurir/ Lj. Radanov i M. Kostić, foto: Dragana Udovičić

