UMRO BUBNJAR SVETSKI POZNATE GRUPE: Pele iz Rokset preminuo u 60. godini, prijatelji se OPRAŠTAJU

Bubnjar poznate grupe "Rokset" Pele Alsing, preminuo je u svojoj 60. godini.

Švedski bend potvrdio je tužnu vest na svom Tviteru, kada su se oprostili od najboljeg prijatelja, a uzrok smrti nisu otkrivali.

"Sa velikom tugom vas obavštavamo da je naš dragi i voljni bubnjar Pelle preminuo. On je bio neverovatan muzičar koji nam je pomogao da stvorimo pravi rok zvuk preko noći po kome smo i postali prepoznatljivi. On je bio i najbolji prijatelj i ljubazan i velikoušan čovek sa najvećim srcem koje kuca za sve", glasila je objava članova benda "Rokset".

foto: Printscreen/Youtube

Pele je nastupao sa popularnim bendom od 1980 do 2010. godine, sa kojim je nastao i niz hitova kao što su "It must have been love", "Joyride" i "Listen to your heart". Grupa "Rokset" izdala je i prodala preko 75. miliona ploča i ostavila za sobom preko 40. hitova.

foto: Printscreen/Youtube

Tragična vest dolazi samo godinu dana, nakon što je koleginica iz benda i glavni vokal Mari Fredrikson, preminula u 81. godini.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir