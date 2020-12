GLUMICA SE ODREKLA MAJČINSTVA ZBOG KARIJERE! Iza sebe ima 3 propala braka, a sada je priznala kada je ODLUČILA da neće rađati!

Kim Katral (64) najpoznatija po ulozi Samante u kultnoj seriji "Seks i grad" otkrila je u kom trenutku života je odlučila da neće rađati decu.

Glumica koja je rođena u Velikoj Britaniji, odrasla u Kanadi, a ima i američko državljanstvo.

Iza sebe ima tri neuspela braka, i nije se ostvarila kao majka. Slavna glumica je sada otkrila zbog čega. Odluku je donela u 41. godini, shvativši da je nemoguće imati decu i raditi 19 sati. Između majčinstva i karijere, izabrala je posao.

"To je bilo 1998. Morala bih postati neka vrsta naučnog eksperimenta. Moj partner i ja morali bismo imati odnos tačno u određeno vreme. Jednostavno to nije bilo moguće, a da ostanem emotivno i fizički zdrava, i da uz to još radim po 19 sati', rekla je 64-godišnja glumica u nedavnom intervjuu, pa dodala:

"Imala sam 41 godinu i shvatila sam da moram doneti odluku. A ja obožavam da radim i posao je bio put moje samostalnost, slobode i obrazovanja. Razmišljala sam o tome u 40- oj, kad su se uloge prepolovile jer više nisam bila mlada. Uloge kakve sam ranije igrala date su mlađim ženama. Takvo je bilo stanje u industriji i u velikoj meri još uvek je tako."

