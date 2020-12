ISPLATIO JOJ SE HIT: Maraja na Božićnoj pesmi godišnje zaradi 800.000 dolara!

Božićna pesma Maraje Keri "All I Want For Christmas Is You", snimljena pre 26 godina, i dalje je najslušanija u vreme praznika, zbog čega pevačici donosi godišnji prihod od oko 800.000 dolara, piše Dejli mejl.

Iako je pre nje izdala tri albuma, pevačica svoju popularnost može zahvaliti upravo ovom prazničnom hitu. Napravila ga je u saradnji s muzičkim producentom Volterom Afanasievim 1994. godine, nakon čega je završila na samom vrhu muzičkih top-lista.

Sve to se iznova ponavlja svake godine pred Božić, a bez obzira na to što je prošlo skoro tri decenije od snimanja, ona se u ovom periodu najviše sluša na radio-stanicama. Upravo zato, pevačica svake godine zaradi vrtoglavu cifru zahvaljujući ovom hitu, a samo 2018. godine "All I Want For Christmas Is You" doneo joj je oko 800.000 dolara.

Kako je Volter rekao 2014. godine u intervjuu za Bilbord, na ideju o pesmi su došli sasvim slučajno i nisu znali da će postići takvu popularnost. - Uvek smo sarađivali na takav način. Najpre smo komponovali samo melodiju, a tek kasnije bismo završili tekst. Ovu pesmu smo napravili u vrlo kratkom vremenu, bilo nam je mnogo lakše nego inače. Pokušao sam da unesem neke specifične reči, tekst koji pre nismo mogli da čujemo - rekao je on.

