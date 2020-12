NISAM LAKA ZA ŽIVOT, LJUDI MISLE DA SAM JA LAGANA! Sloboda Mićalović otvorila dušu o najvećoj intimi

Glumica Sloboda Mićalović kaže da posao kojim se bavi leči njenu dušu i to je najbolja terapija koju primenjuje u životu.

- Da nisam upisala glumu, neka želja mi je bila da upišem medicinu. Nije blisko, ali me interesuje. Može da se nađe neka dodirna tačka u toj celoj priči. Mogu da kažem da naš posao može da izleči dušu. Sopstvenu dušu lečim na isti način, jer ono što dam publici, na neki čudan način potpuno me regeneriše. To je neki vid terapije. To će da me izleči i da mi da snagu za dalje - rekla je Sloboda Mićalović, a onda ispričala i kako se osećala kada joj Zdravko Šotra nije dao glavnu ulogu u “Zoni Zamfirovoj”, ali je shvatila da je to tada bio dobar potez.

- Obožavanje prema Šotri je od početka. Poverenje koje vam on uliva... malo je takvih reditelja. Kada smo se upoznali, rekao mi je da se dvoumi između Katarine i mene koja će da igra Zonu Zamfirovu, i rekao mi da će to biti Katarina. On je osetio u tom trenutku da ja nisam spremna za glavnu ulogu i nisam bila spremna. Nije mi tad bilo prijatno. Kako može da mi bude prijatno kad ti glavna uloga ode ispred nosa. Nisam plakala. On me utešio i dao mi je drugu ulogu. Ta stabilnost koju ja imam me je održala u ovom poslu. Kućno vaspitanje koje imam. Ja imam dve sestre, i roditelji su nas puštali da se borimo same. Sećam se da mi je tata rekao tada: “Super! Spremi se, uči, radi...”. Velika stvar je bila da igram i sa Gagom Nikolićem. Povukao me za nos tada, kao što se vuku trudnice, i rekao: “Sad će da ti krene”- rekla je glumica, a onda ispričala koliko je njenoj sestri Dragani bilo teško da se izbori sa predrasudama.

- Njoj je baš teško i nije joj lako. On je morala duplo više da radi i dokazuje se jer su je ljudi doživljavali kako joj sestra namešta poslove.... a to nema veze sa istinom. Ona je uspela da se izbori sa predrasudama. Stalno sam joj govorila da mene mora da pretvori u plus, nikako u minus i kao smetnju, i ona je to radila, ali za to je potreban veliki napor. Ona je sad student glume, htela je da pobegne od toga i završila je drugi fakultet, ali ju je život vratio na glumu - dodala je Sloboda, a onda potpuno otvoreno prvi put pričala o tome kakav je karakter i da nije nimalo lagana:

- Nisam laka za život. Ljudi misle da sam ja lagana, ali ja mislim da nijedan glumac i glumica nisu lagani. Ima kod mene grubosti u karakteru, ali ja jesam osećajna, pravedna, požrtvovana... Ko god me zna, to će vam reći. Ali, ne trpim nepravdu i tada umem da budem gruba. Ta grubost se manifestuje verbalno naravno. Ja kad se iznerviram i kada viknem, na setu na primer, ljudi se smeju. To je fascinantno. Zbunjeni su mojom reakcijom, a ja sam u tom trenutku zaista ljuta- rekla je ona u intervjuu za Televiziju K1.

