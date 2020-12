KO TO TAMO PEVA JE KULTNI SRPSKI FILM: Originalna verzija je izgledala potpuno DRUGAČIJE, ali su oni odbili ULOGE

Film "Ko to tamo peva" s pravom nosi epitet kultnog, a malo je poznato da uopšte nije bilo planirano da do publike dođe u verziji koju su svi gledali.

Pre svega, Slobodanu Šijanu je pripala čast da režira ovo ostvarenje sedme umetnosti nakon što je Goran Paskaljević odustao, i to kako bi se posvetio filmu "Zemaljski dani teku".

Ono što bi posebno izmenilo celokupni utisak filma svakako su uloge Miška i šlager pevača koje su bile namenjene drugim glumcima.

- Ulogu Miška Krstića sam namenio Bogdanu Dikliću, ali njegovo tadašnje matično pozorište nije htelo da ga pusti na snimanje, pa je morao da me odbije. Zbog toga sam ulogu vozača ponudio Aleksandru Berčeku koji ju je odmah prihvatio - prisetio se Šijan, kako prenosi

- Ulogu pevača šlagera sam u prvoj podeli namenio Ljubiši Samardžiću, ali ju je on, iz meni nepoznatog razloga, odbio. Gaga (prim.aut. Dragan Nikolić) ju je prihvatio u poslednjem trenutku i odlično mu je legla.

Čak se i Gaga dvoumio oko uloge. Naime, Milena Dravić, koja je sa Draganom u braku provela 45 godina, nikada se nije mešala u odabir njegovih uloga, ali je ostalo upamćeno kao zanimljiv detalj da je uz njenu podršku prihvatio, ispostaviće se, svoju legendarnu ulogu u filmu "Ko to tamo peva".

"Ne znam tačno ni zašto ni kako, al’ bio je nekako indisponiran u to vreme kad je dobio tekst pa ga je isprva odbio. Uzmem ja tekst, pa radi se o Dušku Kovačeviću... on ne omanjuje… I kad sam pročitala, kažem: „Dragane, javljaj se ekipi, uzmi ovu ulogu, videćeš, biće ti važna“... A on je potom ubrzo na pravi način sagledao i svoju ulogu i kompletan scenario.

