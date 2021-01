2020. MI JE DONELA SINA! SVETSKI VIRTUOZ STEFAN MILENKOVIĆ ZA KURIR O PRAZNICIMA: I dalje verujemo u Deda Mraza, ali i zmajeve

Naša odluka da se vratimo u Srbiju nije zbog kovida, ali je on uticao na to da se selidba desi sada

Iako je godina na izmaku za mnoge bila teška, u slučaju Stefana Milenkovića nije tako. Naime, naš proslavljeni violinista upravo je 2020. dobio sina Nikolu, koji sada ima osam meseci. Dok kao umetnički direktor nove koncertne sale u Novom Sadu osmišljava svoj tradicionalni koncert 13. januara, u razgovoru za Kurir Stefan objašnjava kako je došlo do odluke da se vrati u Srbiju, otkriva i ostale planove, ali i prepričava doživljaje roditeljstva.

Kako ćete proslaviti Novu godinu?

- Ovo nam je prvi doček sa sinom, tako da ćemo uraditi nešto drugačije i intimno. Inače, nisam nikada išao na neke velike dočeke, nisam taj tip i leži mi da budem u malom krugu ljudi. Ovoga puta sve je uveličano rođenjem sina, kome ćemo ispod jelke staviti omiljene igračke.

Mislite li da ćete biti strog ili blag roditelj?

- U nekim stvarima biću stroži, a u nekim popustljiviji. To već vidim sad. Pošto smo zbog korone bili izolovani - niko od familije nije mogao da dođe i pomogne nam u početku, pa smo bili primorani da radimo kao tim. To je najveći izazov sa bebom, ona nema ritam ničega i sve je novo. Ti si tu da praktično radiš šta god treba, kad god treba. Šta god počneš da radiš, moraš da budeš spreman da prekineš u bilo kom trenutku, a na to nisam navikao.

Koje vaše osobine biste voleli da usvoji Nikola?

- Šta god pomislim, kažem nije to za njega. (smeh) Neke stvari će prisvojiti jer gleda šta mi radimo. Ono što bih voleo da dobije jeste lična kultura ponašanja, odnos prema svom telu, zdravlju i prirodi. Cilj nam je da naše dete ili deca rastu u prirodi. Već mu je sada mobilni najneostvareniji san. Nema načina da se od te tehnologije odvoji ako nema alternativu. Da bi je imao, umesto „ajpeda“ uveče, ja mu čitam knjigu. To nam je ritual. Tek kada odeš u prirodu i osetiš vetar, šumu, drveća, osetiš pod tabanima zemlju ili travu, onda kao da se budiš iz nekog sna. To bih voleo da usvoji. Na mene je već uporan i ima opsesivnost prema cilju.

Koliko biste dece voleli da imate?

- Dvoje, maksimum troje dece. Vidim neke mnogočlane familije, ima nešto baš lepo u tome, ali nisam opsednut decom. Gledao sam nedavno na televiziji ženu koja ima jedanaestoro dece, ja to ne bih mogao.

Kako se sećate dočeka kada ste bili mali? Jeste li verovali u Deda Mraza?

- Totalno! Verujem u zmajeve, ali i u Deda Mraza. Verujem u univerzum. To je jedan organizam koji je fleksibilan i samo čeka signal od nas da manifestuje neke stvari. U tom smislu, naše želje - čak iako su najluđe, mogu da se ostvare. Kao mali sam pisao pismo Deda Mrazu. Jedan od prvih poklona bio je auto na daljinsko upravljanje, u stvari s kablom. Odrastanje u svetu mašte dobro je za sve. To ću negovati i kroz svoje dete - i Deda Mraza i Zubić Vilu.

Šta očekujete od sledeće godine?

- Mnogo lepog i pozitivnog, veću slobodu kretanja i poslovanja. I da počnem malo više da spavam. Koncerti i festivali već su planirani za sledeće leto i jesen, pa čak i za proleće 2022. Mnogo toga je otišlo onlajn, a korona je samo ubrzala nešto što se inače već događalo.

Zašto su novogodišnji praznici bitni?

- I Nova godina i ostali praznici su trenuci kada se okupljamo s najbližima i sada su još vredniji. U poslednje vreme se sama čar Nove godine izgubila. Na zapadu je doček Nove godine mnogo manji događaj u odnosu na Božić.

Pored toga što ste dobili sina, šta vam je još pozitivno obeležilo 2020. godinu?

- Na celu godinu maltene gledam kao na pozitivnu zbog toga što nam se rodio sin. Opet, kada se uporedi s tragedijom hiljade i hiljade drugih koji su umrli, onda je sve to čudno rezimirati. Ali to što smo došli do kritične mase, do odluke da nastavimo naš život i rad u Srbiji, rekao bih da to obuhvata sve drugo. Nije to bio lak korak i odluka, ali jeste uzbudljivo i što će obeležiti sledeći veliki period u našem životu. Prosto, ova cela godina biće nezaboravna zauvek. Ne znam šta drugo može da joj parira u budućnosti.

Da li je pandemija koronavirusa uticala na vaš povratak?

- Indirektno je uticala koliko i na celi svet. Dogodila se jedna akumulacija osećanja i pitanje šta su nam sledeći koraci i profesionalno. Bilo je bitno gde možemo biti najbliži našoj familiji. Sve je to rezultiralo ovom odlukom koja se priprema dosta dugo. Naša odluka nije zbog kovida, ali je kovid uticao mnogo na tajming. Dogodilo se i to da sam postao umetnički direktor nove koncertne sale u Novom Sadu, gde ćemo imati koncert 13. januara 2021, ali bez publike preko striminga.

Što se tiče profesionalne karijere, na čemu će vam biti fokus u 2021?

- Grad Novi Sad je izabran da bude evropska prestonica kulture 2022. Koncerti će se vratiti, imam planove za nekoliko novih CD izdanja i još jedan veliki projekat koji će biti objavljen na proleće.

Maler Nikola je plakao na zvuk violine, Šta je na vašoj plejlisti za Novu godinu? - Moja plejlista ima sve živo, svaki stil. Tokom prvih pet meseci naša beba nije mogla da podnese zvuk violine - kako čuje violinu ili klasični zvuk, počne da plače. Tada sam stvarno počeo da razmišljam kako je to ironično! (smeh) Ali odjednom je kliknulo. Tada kada je bio mali, ako pustite Dei Antwoord ili Eminema, nije bilo problema. Na plejlisti će biti svega, novogodišnje pesmice, malo onoga što bebe vole sa osam meseci, malo klasike i možda malo tišine.

