DŽESI DŽEJ PRAZNIKE PROVELA U BOLNICI: Pevačica pati od OVE BOLESTI, otkrila ju je kad je ZAPEVALA!

Džesi Džej otkrila je svima da je dobila Menierovu bolest.

Pevačica je na Badnje veče završila u bolnici, jer se prethodno mučila da peva, ali i da hoda pravom linijom. Nedavno, o tome je progovorila na svom Instagramu.

Uzrok, kao i u ostalim slučajevima, nije joj poznat. Klinički, ova bolest manifestuje se napadima vrtoglavice koja može da traje i po nekoliko sati, zujanjem u ušima, pa i gubitkom sluha. Pacijenti se uglavnom žale na iscrpljujuće mučnine, povraćanje, malaksalost, kao i gubitak sluha koji vremenom postaje sve veći i aktivno je praćen iritirajućim zujanjem u obolelom uhu.

"Probudila sam se i imala sam utisak da sam u potpunosti gluva na desno uvo. Nisam mogla pravolinijski da se krećem. I posle mi je rečeno od čega bolujem. Znam da se mnogi muče s ovime, mnogi su me baš lepo posavetovali šta da radim… Ali svakako, sve vreme provodim ležeći i u tišini. Kad sam zapevala prvi put posle dijagnoze, bolje da nisam. Mnogo mi to nedostaje pevanje, kao i druženje s ljudima, nisam ni za šta. Ovo me je dotuklo. Kad zapevam, inače, čini mi se da će mi uho otpasti. Televiziju gledam s prstom u uhu, nikako drugačije", objašnjavala je ona u kakvom je stanju.

